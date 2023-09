Vanesa Martín: "Apoyo 100% a Jenny y celebro que son campeonas del mundo y que han hecho historia"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante Vanesa Martín ha expresado su apoyo a Jenni Hermoso, que precisamente este miércoles 6 de septiembre ha formalizado ante la Fiscalía su denuncia por el beso no consentido que le dio Luis Rubiales en la final del Mundial Femenino de Fútbol, al tiempo que ha lamentado que se "empañe" el triunfo de las campeonas "por un acto machista que no se puede permitir".

"Tienen un talento increíble y un esfuerzo y dedicación y que de repente todo se empañe por un acto machista que no se puede permitir como el de Rubiales, pues me da mucha pena. Apoyo 100% a Jenny y celebro que somos campeonas del mundo y que han hecho historia. Eso es lo que tendríamos que estar celebrando y que no se empañe absolutamente por nada más", ha afirmado en una entrevista a Europa Press la cantante.

Aun así, ha asegurado que con acciones como estas las mujeres están cada vez más unidas y más conscientes de como realmente hacen el "escudo" y el freno para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.

Además, la cantante ha señalado que las campeonas del mundo "para muchas futbolistas jovencitas son un referente", pero también "para las futbolistas mayores que ellas, que llevan toda la vida luchando e intentando abrirse paso en un mundo de hombres, en un mundo muy machista".

En su caso, respecto al machismo en el mundo de la música ha afirmado que ha podido vivir y presenciar "algún exceso de algún comentario", pero que "se ha quedado ahí". "No he presenciado nada de agresión sexual ni de abuso sexual de ningún tipo", ha asegurado.

"TODO LO ARTIFICIAL ES PELIGROSO"

Por otro lado, preguntada sobre los riesgos de la creación musical por el uso de la Inteligencia Artificial, ha reconocido que "todo lo artificial es peligroso". "Soy mucho más analógica y todo lo que lleve detrás la mano humana y un corazón humano sobre todo es mucha más verdad y mucho más interesante", afirma.

Asimismo, ha señalado que el ser humano "no puede creerse ni infinito, ni invencible, ni supremo en nada", ya que "es defectuoso gracias a Dios". "En el arte, la Inteligencia Artificial nos puede hacer más daño que lo que al principio pudiera parecer", ha insistido.

Martín, inmersa en su gira 'Placeres y Pecados' que da nombre a su último álbum, ha asegurado que está siendo "especial y bonita". "La gente está disfrutando un montón, que es lo que más me llena. Y nosotros también, en el escenario", ha añadido.

Asimismo, ha detallado que la gira le está llenando de "de momentos muy especiales y lugares increíbles" y que, la gente "está respondiendo muy bien". "Eso es lo que más satisfacción te puede dar cuando presentas un disco en directo, cuando lo enseñas, porque las canciones ya no son tuyas, digamos que empiezan a formar parte de las vidas de otra gente y en este caso verlos disfrutar y sentir y vibrar y emocionarse y gritar y cantar contigo pues es la verdad es increíble", ha confesado.

En este sentido, ha comentado que está "emocionada" porque es un disco "cotidiano", ya que "habla de muchos momentos diferentes en cuanto a emociones". "Es un disco que tiene mucha fuerza, locura, mucha pasión, mucha entrega y al mismo tiempo mucha intimidad, mucho pasado, presente y futuro. La verdad que estoy muy satisfecha de la gira, muy contenta, emocionada y agradeciendo a la gente que nos elige cuando vienen a los conciertos porque nos están permitiendo pues hacer lo que realmente nos apasiona", ha asegurado.

CONCIERTO EN EL WIZINK Y EN AMÉRICA

La cantante recalará de nuevo en el Wizink Center de Madrid el próximo 16 de septiembre en una actuación que "será diferente al del comienzo de la gira". "Como es la segunda vuelta hay cosas que han cambiado incluso técnicamente. El repertorio también ha cambiado un poquito y por supuesto va a haber sorpresas. Tenemos muchas ganas ya del Wizink", ha avanzado.

También ha recordado que le esperan "ocho o nueve conciertos" en América Latina donde les va "muy bien desde hace mucho tiempo" y que por ello, no solo vuelven a los que ya han ido, sino que han ampliado la gira. En este sentido, ha desvelado que pasarán por lugares como Estados Unidos, Nueva York, Miami u Orlando y que, de cara a 2024, terminarán "en algunos países" de Latinoamérica y Estados Unidos que tienen "pendientes".

"Me siento acogida y por suerte hemos abierto una segunda fecha en México y en ciudad de México. Eso es muy importante y más en un país como México", ha indicado.

"NO CAMBIARÍA NADA DE MI CARRERA"

Vanesa Martín ha reconocido que le gusta "mirar atrás y sentir el poco a poco" de su trayectoria como cantante y, por eso, "no cambiaría nada". "Mi carrera ha sido pico y pala gracias al público, a la gente, al boca a boca y a que había mucha verdad en común entre el público y nosotros, en mi manera de escribir y de entender la vida", ha explicado.

No obstante, ha precisado que "quizá pararía el tiempo". "Hecho la vista atrás y ya han pasado 17 años desde cuando empecé con mi primer disco, increíble, qué rápido todo. Aun así, queda mucho por hacer, mucho que crecer todavía y seguir investigando, aprendiendo, desarrollando y seguir probando cosas nuevas y eso me entusiasma", ha asegurado.

En cuanto a los artistas con los que le gustaría colaborar, ha nombrado, entre otros, a Carlos Rivera y a Juanes, y ha asegurado que "hay previsiones de que ocurra". "Me encantaría colaborar con mucha gente con la que tengo pendiente la canción y el tiempo", ha señalado.

Asimismo, ha confesado que le gustaría repetir con Matías Damásio, con el que grabó 'Porque queramos vernos' en Portugal y en Angola. "Me estaba planteando que hiciéramos algo de nuevo y yo creo que quizá lo hagamos porque me apetecería mucho con él y con todos y cada uno con lo que he hecho colaboración, porque todas han sido deseadas y desde la admiración, el respeto y el cariño", ha indicado.

También ha confesado que uno de sus sueños es cantar con Adele y que quiere "seguir creciendo". "Por suerte, eso me gusta y me inquieta porque hay mucha gente todavía que no me conoce y que no conoce mi música o que tiene un concepto equivocado de mi música. Todavía, a día de hoy, hay gente que piensa que yo hago baladas, nada más. Y cuando vienen a los conciertos se sorprenden", ha explicado.