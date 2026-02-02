Víctor Manuel: "Me siento damnificado por Urdangarín porque robó a SGAE. Él y sus socios iban con el sombrero del Rey"

El cantante Víctor Manuel posa para Europa Press, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). El cantautor y productor musical español se ha convertido durante su carrera en una figura clave de la canción de autor y de la música popular en España con tema - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante Víctor Manuel ha confesado que tiene interés en leer "alguna parte" del libro de Iñaki Urdangarín, 'Todo lo vivido', porque siente que es un "damnificado" del exduque de Palma, ya que conoce "todo lo que robó a la SGAE" y asegura que Urdangarín y sus socios acudían a las reuniones "con el sombrero del Rey" para ofrecer los servicios de su empresa.

"La campaña de Urdangarín es espectacular. Está en todos los sitios y yo tengo interés en leer alguna parte del libro porque yo como autor y miembro de la SGAE me siento un damnificado por él. Yo sé lo que nos robó a la SGAE. Supongo que ha pagado cárcel, él pensará que demasiada y habrá gente que piense que no es suficiente, pero tengo ganas de ver por qué hacían esas cosas. Si tiene alguna explicación que no sea llevarse la pasta porque no puede tener otra, bajo mi punto de vista", ha asegurado Víctor Manuel en una entrevista con Europa Press, con motivo de su primera nominación al Goya por su canción 'Y mientras tanto, canto', para la película 'La Cena' (8 nominaciones).

El cantante sostiene que la SGAE y el Villareal C.F. son las dos únicas entidades de la "sociedad civil" que han declarado haber sido estafados por Urdangarín. "Vi cómo se presentó un señor y nos pidió un impuesto revolucionario. Nos pidió un dinero y más o menos sabías de parte de quién venía y quién estaba en esa sociedad. Estuvieron tres años cobrando eso y durante ese tiempo mandaron una carta a la SGAE diciendo que la entidad tenía mala imagen y argumentando que ellos podían contribuir a dulcificarla", ha explicado.

"Iba con el sombrero del Rey, naturalmente, y sus socios también. Aunque no te lo digan, pero tú estás viendo ahí un señor que viene de la Casa Real y que te vende humo. Ha habido un montón de imbéciles que le han dado dinero por ese humo que él vendía. Que no cuente milongas", ha enfatizado.

ACCIDENTE ADAMUZ: ESPAÑA, PAÍS DE INAUGURACIONES Y NO DE MANTENIMIENTO

Por otro lado, el cantante, hijo de ferroviario, empatiza especialmente con la "tragedia horrible" de Adamuz y con las víctimas que quedaron en "desamparo". "Siempre que me subo a un AVE pienso en qué pensaría mi padre al ver las velocidades a las que vamos", ha indicado.

Sobre las responsabilidades del accidente ferroviario de Adamuz, Víctor Manuel apela a la "fatalidad" del accidente, aunque advierte de que en España se celebran más las inauguraciones que el mantenimiento. "Cuando se inaugura un parque infantil a los dos días ya ves una papelera rota que nadie repone en los seis meses siguientes. Nos gusta mucho cortar cintas y después en el mantenimiento nos relajamos a veces demasiado", asegura.

JULIO IGLESIAS: "PEOR LOS QUE SE HAN PUESTO A DEFENDERLE"

En relación a las acusaciones contra Julio Iglesias, cuya denuncia por agresión sexual por parte de dos exempleadas ha sido archivada por la Audiencia Nacional por falta de jurisdicción, asegura que los contactos entre ambos han sido "mínimos" a lo largo del tiempo, y critica a las personas que le han defendido "sin saber lo que ha pasado".

"Son cosas que no te esperas, pero me parece todavía mucho peor los que se han puesto a defenderle sin saber lo que ha pasado. Eso me espanta más", ha manifestado. "Me parece más vasto todo eso y más estúpido todas las defensas a ultranza de la bonhomía de Julio, sobre la que yo no tengo que dudar, pero simplemente hay unas denuncias que están ahí y corresponde a la justicia juzgarlas o no", ha comentado haciendo referencia a la defensa que del cantante ha hecho Ramón Arcusa.

En cualquier caso, ha agradecido a Julio Iglesias cuando salió en su defensa y la de Ana Belén en 1973 tras ser acusados de pisotear la bandera mexicana en una obra de teatro. "Él había visto la función y le contó a todo el mundo que eso era mentira y se lo hemos agradecido siempre", ha rememorado.

REGULARIZACIÓN: "FEIJÓO Y AYUSO MIENTEN"

Preguntado por la decisión del Gobierno de regularizar a más de 500.000 inmigrantes, y por las acusaciones de Feijóo de ser una medida "para comprar votantes", Víctor Manuel asegura que el líder del PP "miente" y trata a la gente de "gilipollas" porque los migrantes que sean regularizados podrán votar "dentro de no sé cuánto tiempo".

"Él y Ayuso saben que mienten cuando dicen eso. Yo la inocencia me la creo hasta cierto punto. No es que sean descuidados, son otra cosa que no voy a decir. Pensar que por regularizar a alguien te va a votar es tratar a la gente de gilipollas. El ejemplo más claro es la cantidad de imbéciles de Centroamérica que han votado a Trump en las elecciones de Estados Unidos y ahora les están echando a patadas. La estupidez humana es infinita", ha aseverado.

Por último, afirma que los que se oponen a la regularización de migrantes pretenden que los trabajen para ellos y que por la noche "se vayan a dormir a su casa". "A Marruecos, Ecuador, en fin, de donde cada uno sea, pero eso no está inventado todavía", señala.