Víctor Manuel publica el primer adelanto de su nuevo álbum y anuncia dos fechas de su próxima gira

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Víctor Manuel ha publicado 'Solo a solas conmigo', el adelanto de su nuevo álbum, y anuncia las primeras fechas de su gira en Santiago de Compostela y en Gijón.

Las entradas para los dos conciertos --el 7 de marzo del año que viene en la ciudad gallega y el 14 del mismo mes en Gijón-- estarán a la venta el miércoles 17 de septiembre a las 11:00 horas en su página web. Aunque por el momento solo hay dos fechas, el artista anunciará el resto "próximamente", explica la promotora.

"'Solo a solas conmigo' habla de todos nosotros y del momento que nos toca vivir. Como se suele decir, Pez que duerme se lo lleva la corriente y esta canción, este trabajo, rema contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida", explica el artista en un comunicado.

Así, este adelanto tiene arreglos y producción de David San José, y pretende ser una "llamada de atención" para centrar la atención en el proyecto que Víctor Manuel irá desvelando las próximas semanas.

Las últimas canciones que Víctor Manuel publicó salieron en el año 2018, en el trabajo 'Casi nada está en su sitio' y siete años después, con un nuevo proyecto bajo el brazo y Altafonte como nueva compañía discográfica, avanza la primera canción de sus nuevas composiciones.