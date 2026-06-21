Yerai Cortés y su guitarra deslumbran con ‘Popular’ en Noches del Botánico

El guitarrista Yerai Cortés durante su concierto en las Noches del Botánico, a 21 de junio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista Yerai Cortés ha deslumbrado con su disco ‘Popular’ este domingo en el festival Noches del Botánico.

Cortés, protagonista del documental ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’ (2024), dirigida por C. Tangana, ha interpretado gran parte de su nuevo trabajo ante un público entregado que le ha acompañado con palmas y vítores durante todo el concierto.

Aún así, el alicantino también ha hecho pequeños guiños al disco que le dio a conocer y del que forma parte la canción que le reportó el premio Goya a mejor canción original por ‘Los Almendros’, con La Tania.

Sobre las 22.00 horas de este domingo, cuando los termómetros sobrepasaban aún los 32º, Cortés ha comenzado el recital con ‘Taranta de Alicante’. Otras de las canciones que han arrancado los vítores de los presentes han sido ‘Piopioo’, ‘Roto x ti’ o ‘Por tu silencio lloro’.

Unas horas antes, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid ha acogido a la artista Naika, vocalista y compositora norteamericana, de origen franco haitiano, que ha preparado el ambiente con temas como ‘6:45’.