Agentes culturales afirman en Bruselas que la IA y la creatividad pueden "prosperar juntos" si se respetan a los autores

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Una coalición de autores, intérpretes, editores, productores y empresas culturales se han reunido este martes en el Parlamento Europeo para manifestar su posición a favor de una aplicación "fiel" del reglamento sobre la Inteligencia Artificial, ya que consideran que la herramienta y la creatividad "pueden prosperar juntas si las normas respetan a las personas cuyo trabajo impulsa estas tecnologías".

Así lo han pedido los agentes culturales que han participado en un acto organizado por los eurodiputados Brando Benifei y Michael McNamara, y que ha reunido a destacadas personalidades del espectro creativo europeo, como el cofundador de ABBA y presidente de la CISAC, Björn Ulvaeus, Olivier Nusse (Universal Music France), Christian van Thillo (DPG Media), Anne-Sylvie Bameule (Actes Sud), Jesús Badenes del Río (Planeta Books Division) o el Secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, entre otros.

La coalición ha pedido a los responsables políticos defender los "principios de transparencia, consentimiento y protección de los creadores" a medida que la inteligencia artificial se integra en los sectores culturales y creativos.

Al respecto, han expresado su "profunda" preocupación por el rumbo actual de la aplicación de la política de la IA en la UE y han hecho hincapié en la necesidad de que el sector creativo participe de forma significativa en la elaboración de las normas que regirán el desarrollo y el uso de la IA, especialmente cuando afecte a los contenidos creativos.

Por ejemplo, Björn Ulvaeus ha apelado por los creadores y ha pedido que en la "carrera hacia el nuevo mundo de la IA" no les dejen de lado porque "ese enfoque no funcionará". "Los creadores y la industria tecnológica deben salir ganando. Eso sólo puede ocurrir con una legislación que proteja de forma real y efectiva a los creadores", ha manifestado.

Por su parte, Anne-Sylvie Bameule, presidenta del grupo Actes Sud, ha añadido que "la falsa transparencia de la IA tal y como la propone actualmente la Comisión Europea permitirá a las empresas de IA seguir robando millones de libros con total impunidad". "El mercado del libro ya está inundado de libros falsos que no sólo amenazan al mayor sector cultural europeo, sino que también pueden poner en peligro a los consumidores. El legislador europeo dijo claramente 'basta ya', es hora de que la Comisión haga lo que dice la ley", ha exigido.

Posteriormente, Christian van Thillo lanzó un duro mensaje contra las grandes tecnológicas, a las que ha acusado de "construir imperios ignorando las normas sobre derechos de autor y privacidad" "Hoy están haciendo lo mismo con la IA", ha criticado, alertando de que "sin el cumplimiento de la Ley de IA, la cultura y la democracia europeas pagarán el precio".

Por último, Jesús Badenes del Río ha defendido la compatibilidad entre derechos de autor y desarrollo de IA. "El respeto a la creatividad exige requisitos de transparencia sólidos sobre todas las obras utilizadas en modelos generativos", ha argumentado, citando a Adam Smith y animando a legisladores y Comisión Europea a actuar estratégicamente.

El acto ha formado parte de la campaña del sector creativo 'Stay True to the Act, Stay True to Culture' (Permanecer fieles a la Ley, permanecer fieles a la cultura). Esta iniciativa subraya un llamamiento compartido para que la transparencia, el consentimiento y la remuneración estén en el centro de la aplicación de la IA.