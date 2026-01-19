La artista Yubo Fernández presenta 'Cigua Palmera', un vuelo "interior y exterior" de arte, jazz y alta costura

La artista Yubo Fernández entre algunas de sus obras expuestas en el Hotel Meliá Casa de las Artes, ubicado en Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España y la artista multidisciplinar Yubo Fernández han presentado este lunes en Madrid la muestra 'Cigua Palmera: Cartografía del vuelo', un proyecto que ha definido como "un vuelo interior y exterior" en torno al ave endémica (Cigua Palmera es el ave nacional de la República Dominicana) y que fusiona arte plástico, jazz y alta costura.

"La cigua palmera es un pájaro que no migra y solo existe en la isla. Es algo contrario en un país de tanta migración", ha explicado Fernández. A partir de esa idea, la artista dominicana desarrolla un discurso poético sobre la "migración interna" --un viaje que los seres humanos realizan a través de las emociones y el subconsciente-- en sus 30 lienzos y tres esculturas expuestas hasta el 15 de febrero en el Hotel Melía Casa de las Artes.

Entre las obras expuestas destacan dos piezas preseleccionadas para el Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, una sobre la Cigua y la otra sobre unas Meninas "abstractas". "Nosotros migramos con nuestras emociones y expresamos el deseo de libertad de muchas maneras", ha afirmado.

La muestra está comisariada por Julian Kundhart y promovida por la misión diplomática dominicana y se erige como una experiencia sensorial de vanguardia que trasciende la exposición convencional para explorar el viaje interior del ser humano a través de un diálogo entre diversas disciplinas artísticas.

'Cigua Palmera' es una muestra itinerante que comenzó en Nueva York, continúa ahora en Madrid y seguirá su recorrido por ciudades como Italia, Alemania o Bélgica. La artista planea cerrar el periplo en República Dominicana, con una gran muestra final en un aeropuerto del país.

La propuesta incluye además un fuerte componente musical y performativo. La sala se acompaña con composiciones del dominicano Luis McDougal, formado en Berklee, que ha creado una fusión de merengue, jazz y bachata, incluida una pieza titulada también 'Cigua Palmera'.

La exposición se completa con un traje intervenido pictóricamente por Fernández y diseñado por la creadora internacional Giannina Azar, responsable de estilismos para figuras como Jennifer Lopez, Beyoncé o Gloria Estefan, y que suma así la moda al universo visual y sonoro de la muestra.