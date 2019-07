El cuadro de la 'Papisa' de Velázquez, vendido por 2,78 millones de euros

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuadro de la 'Amante del Vaticano' de Velázquez, un retrato de Olimpia Pamphilj, cuñada y amante del Papa Inocencio X --conocida también como la 'Papisa'-- que ha estado perdido durante casi tres siglos y que ha sido descubierto recientemente, ha sido vendido en una subasta de Sotheby's por 2,78 millones de euros.

La obra, que formaba parte de la puja de viejos maestros de la pintura que la casa de subastas ha celebrado este miércoles en Londres, ha sido vendida por 2.495.000 libras (unos 2,78 millones de euros), en la zona medida del precio estimado de entre 2 y 3 millones de libras.

Este cuadro formó parte de la colección del VII Marqués del Carpio, Gaspar Méndez de Haro y Guzmán, un "importante coleccionista y mecenas" del siglo XVII en Italia, y su último registro data de 1724, cuando desapareció "sin rastro".

#AuctionUpdate Lost for nearly 300 years, Velázquez’s missing portrait of Donna Olimpia Maidalchini Pamphilj - sister-in-law, reputed lover and puppet master of Pope Innocent X – commands the saleroom, hammering down at a formidable £2,495,000. #SothebysOldMasters pic.twitter.com/UVtk1OiTAu