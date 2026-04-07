Cultura convoca ayudas para fomentar la innovación en industrias culturales y creativas con 2,9 millones de presupuesto

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha convocado ayudas a proyectos profesionales y empresariales para el fomento de la innovación en las industrias culturales y creativas correspondientes al año 2026. El presupuesto de la convocatoria es de 2,9 millones de euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las ayudas tienen por objeto financiar proyectos privados con ánimo de lucro que contribuyan a modernizar y renovar las industrias culturales y creativas en los sectores de la arquitectura, artes audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas y visuales, cine, diseño, gestión cultural, libros, moda, música y danza, medios de comunicación, patrimonio cultural y turismo cultural.

Podrán optar a estas ayudas empresas y autónomas y los benefiarios no podrán obtener ayuda en más de tres convocatorias consecutivas. Asimismo, no podrán participar las personas o entidades solicitantes que cometan, inciten o promocionen actos discriminatorios o de violencia contra las personas LGTBIQ+. El plazo para la presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a partir de este miércoles, 8 de abril.