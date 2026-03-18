Cultura enviará "en breve" el informe al juez para disolver la Fundación Francisco Franco

Archivo - El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, interviene en la apertura de la exposición temporal 'Monedas que brotan de la tierra. El Tesoro de Tomares, Sevilla', en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), a 12 de mayo de 2025, en Madrid (Espa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha anunciado este miércoles que se enviará "en breve" al juez el informe para que decida sobre la disolución de la Fundación Francisco Franco, un documento que el departamento tiene "a punto de firmar" tras recabar las alegaciones de la entidad y que, según el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, demuestra de forma "indiscutible" la exaltación del franquismo y el menosprecio a las víctimas que justificarían su extinción.

Así lo ha trasladado Jordi Martí Grau a los grupos políticos durante la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados.

"Estamos a punto de firmar ya el documento que se traslada al juez para que tome la decisión definitiva. De modo que ahora, en breve, lo que se hará es trasladarlo al ámbito judicial y el ámbito judicial tendrá que decidir si las pruebas sobre la exaltación del régimen franquista y la figura de Francisco Franco y el ataque o el menosprecio, a las víctimas, justifican que la Fundación Francisco Franco quede disuelta definitivamente", ha afirmado.

Martí ha avanzado que, una vez resuelto este caso, el Ejecutivo tendrá que abordar también otras fundaciones que llevan nombres vinculados a "la historia más negra" del país, aunque no tengan la significación del dictador.

"La única pregunta que nos podríamos hacer es por qué llega este tema ahora y no llegó en los años 80, cuando justo estábamos saliendo. Seguramente es difícil, nos habríamos de situar en aquel momento y había muchas otras tensiones, pero son deudas pendientes que este país ha de hacer y que desde el punto de vista europeo no se entiende que eso no se haya hecho", ha apostillado.