Los directores del Reina Sofía y el Prado critican la "politización" del Guernica tras la petición del PNV

(I-D) El periodista y poeta Antonio Lucas; el director del Museo Nacional Reina Sofía, Manuel Segade, y el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, participan en una conversación sobre cuál es el papel de los museos en la sociedad actual, en el Museo - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los directores del museos Reina Sofía y Prado, Manuel Segade, y Miguel Falomir, respectivamente, han criticado este lunes la "politización" del 'Guernica' de Pablo Picasso tras la solicitud que ha hecho el PNV de trasladarlo al País Vasco durante una conversación celebrada en el Reina Sofía entre ambos responsable coincidiendo con la celebración del Día de los Museos.

Concretamente, Segade ha afeado esa "politización" del cuadro que, a su juicio, es un relato "absolutamente desquiciado" y que impide que se "discutan" otros asuntos como "a qué museo del País Vasco, en el caso de que se pudiese mover y no provocase un problema de conservación" se podría llevar el 'Guernica'.

"Realmente podríamos discutir de otro tipo de asuntos absolutamente fascinantes con respecto a la representación del Guernica y la forma en la que el Guernica, por ejemplo, podía ser traducido en el País Vasco. Pensando en a qué museo del País Vasco, en el caso de que se pudiese mover y no provocase un problema de conservación, ¿a qué museo del País Vasco debería ir? Porque también ha habido muchas voces críticas y, francamente, yo también lo pienso. ¿Por qué el Guggenheim?", ha añadido.

Segade ha zanjado el tema asegurando que no hay "un espacio de debate" que no este "contaminado" por la politización".

En la misma línea, Falomir se ha referido a las "las injerencias políticas" para preguntarse cuál es la razón que hay tras la petición de que la obra vaya a País Vasco.

"¿Cuál es la razón?, es decir, ¿realmente hay un interés por el arte o se trata de una instrumentalización con unos fines muy cortoplacistas? A mí lo que más me preocupa, sobre todo, es la lectura tan prosaica que se hace del 'Guernica', como si fuera poco menos que una fotografía tomada desde un avión de la Legión Cóndor, es decir, es una visión tan pedestre de una obra de arte de esta magnitud que es para hacérselo mirar", ha reflexionado.

Por otro lado, Segade ha recalcado que a la pinacoteca no se le ha hecho ninguna "petición oficial" para que el 'Guernica' se traslade a País Vasco, mientras que el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, ha afirmado que el cuadro está donde "tiene que estar" y que ellos no lo van a pedir.

"El Guggenheim no ha hecho ningún gesto de petición de la obra, no nos ha llegado ninguna petición oficial. Para mí lo más triste es que, en los ya casi 30 años que lo tenemos, lo que nos indica es que hay un empobrecimiento precisamente de esas condiciones técnicas. Recuerdo en un momento dado, los políticos vascos acusaban al museo de politizado por simplemente difundir un informe técnico", ha explicado Segade.

Así se han pronunciado ambos directores al ser preguntados por la petición del presidente del PNV, Aitor Esteban, que reclamó traslado del 'Guernica' a País Vasco. Segade ha asegurado que no quiere "minimizar" el problema de la "lectura política" que hay tras el cuadro, pero ha apuntado a que a su museo "no se le ha solicitado" la obra ahora, solo en 1997 y en 2007, cuando el Museo Guggenheim Bilbao lo pidió para diferentes exposiciones.

"No quiero minimizar el problema de la lectura política, pero precisamente nunca hice declaraciones sobre esto, no porque nadie nos haya preguntado, porque al museo se lo ha preguntado todo el mundo. Pero precisamente por una razón muy básica: a este museo no se le ha solicitado el Guernica", ha explicado Segade.

Además, ha precisado que cuando el Guggenheim lo solicitó la primera vez, en 1997, lo hizo "por los cauces convencionales y técnicos" que permiten decidir si se presta o no.

"Los cauces que le dan al patronato precisamente la autoridad de decidir si un cuadro, una obra del museo, es prestada o no legítimamente. Esa es la ley, quiero decir, en principio no lo puede prestar un presidente, más allá del presidente del patronato del museo", ha añadido Segade.

Por su parte, Falomir ha asegurado que el Prado "no va a pedir" el cuadro de Picasso. "¿Cómo no nos vamos a llevar bien", le ha interrumpido Segade en tono de broma. "El 'Guernica' está maravillosamente bien en el Reina Sofía y de ahí no me muevo. Es decir, me parece que es el sitio donde debe estar", ha continuado Falomir.

Tanto Falomir como Segade han participado en una charla este lunes 18 de mayo con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, cuando se han unido en el Reina Sofía para abordar diversos temas como los lazos que unen ambas instituciones y la "rivalidad", sus situaciones financieras o los visitantes de cada pinacoteca.