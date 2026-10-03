Disney presenta por sorpresa en Málaga a Anthony Mackie, David Harbour y Winston Duke para promocionar 'Doomsday'. - EUROPA PRESS

La compañía exhibe 'Vision Quest', la nueva serie de Marvel con Paul Bettany, y avanza títulos como 'Whalefall' en el FYCMA

MÁLAGA, 3 Oct. (de la enviada especial de Europa Press, Laura Novo) -

The Walt Disney Company ha sorprendido a los asistentes de la San Diego Comic-Con Málaga 2026 este sábado tras subir al escenario del Hall M a los actores Anthony Mackie, David Harbour y Winston Duke para promocionar la nueva entrega de la franquicia de superhéroes, 'Vengadores: Doomsday', cuyo estreno en salas de cine está previsto para el mes de diciembre.

"Creo que Málaga tiene su propia personalidad y su propia identidad, pero sigue teniendo esa electricidad propia de la Comic-Con. Estamos aquí rodeados de gente que nos quiere, con fans que apoyan nuestro trabajo, así que es increíble. Y estamos muy contentos de estar aquí", ha señalado Duke en declaraciones a Europa Press.

La cinta volverá a reunir a distintas generaciones de personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) frente a la amenaza de Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien regresa a la franquicia tras su etapa como Iron Man para asumir el papel de antagonista principal.

Respecto a la confidencialidad que rodea a estos proyectos, Harbour ha bromeado calificando de "supermolesto" el hermetismo en torno a la trama. Por su parte, Mackie ha apuntado a que la dificultad radica en que "uno no sabe qué es un secreto y qué no". "Hay ciertas personas que están en la película y no podíamos hablar de ello. De repente, lanzan un tráiler y esa persona sale en el tráiler. Así que ahora, ¿podemos hablar de ello o no? Es confuso a muchísimos niveles", ha indicado.

Asimismo, el intérprete ha añadido que este secretismo resulta a su vez estimulante de cara a los seguidores: "Es divertido, porque nosotros sabemos lo que tenemos grabado y vosotros no. Nuestro entusiasmo reside en veros expectantes por verlo, y en nuestra propia emoción porque lo veáis", ha recalcado.

'VISIONQUEST' Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La aparición del reparto de 'Doomsday' ha constituido el anuncio sorpresa del panel 'Disney x Hall M', celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). No obstante, la presentación central de la jornada ha estado dedicada a 'VisionQuest', la próxima serie de Marvel que se estrenará en el servicio de transmisión Disney+ el 14 de octubre, con la presencia de su protagonista, Paul Bettany.

Bettany suma casi dos décadas vinculado a la franquicia, donde debutó prestando su voz al sistema de inteligencia artificial J.A.R.V.I.S. antes de asumir físicamente el papel del androide Visión a partir de 'Vengadores: La era de Ultrón' (2015). Durante la sesión, los asistentes han podido visionar un adelanto de 22 minutos del primer episodio de la serie.

Preguntado sobre si encarnar a una inteligencia artificial resulta más relevante o inquietante en el contexto actual que cuando asumió el papel de J.A.R.V.I.S., el actor británico ha calificado la temática de "aterradora". "Creo que ya estábamos pensando en ello en aquel entonces. En 'VisionQuest' hay dos versiones de IA que ofrecen dos tipos de futuros: uno positivo y otro que busca subyugar o destruir a la humanidad. Juega totalmente con esas ideas, pero dentro del tono propio de Marvel", ha explicado.

'WHALEFALL' Y LA APUESTA POR LOS EFECTOS PRÁCTICOS

El evento ha servido además para desgranar los próximos lanzamientos de los distintos sellos del grupo, entre ellos Pixar, Walt Disney Animation Studios, 20th Century Studios e Imagine Entertainment, con proyectos como 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe', 'Ice Age: En Ebullición', 'Gatto' y el largometraje de suspense y supervivencia 'Whalefall'.

La trama de 'Whalefall', centrada en un submarinista atrapado en el interior de una ballena, aborda la relación paternofilial entre los personajes interpretados por Austin Abrams y Josh Brolin. El director del filme, Brian Duffield, ha defendido el carácter "universal" del relato: "Todos hemos sido hijos de alguien y mucha gente llega a ser padre o madre; es una historia aplicable a cualquier país".

Por su parte, Abrams ha calificado de "maravillosa y palpable" la acogida del público malagueño en su primera intervención presencial en un escenario del formato Comic-Con, y ha calificado de "fundamental" el diseño de producción físico empleado durante el rodaje para facilitar el trabajo actoral.

En la misma línea, Brolin ha valorado la decisión de prescindir de la dependencia exclusiva de los efectos digitales generados por ordenador (CGI). "Hoy en día, muchas veces con el CGI --como ocurre en 'Vengadores'-- tienes que recurrir a la imaginación. Puede que la persona con la que interactúas ni siquiera esté ahí y todo ocurra en tu cabeza. Por el contrario, es muy poco habitual que un director exija algo táctil, algo que te permita vivir la experiencia de verdad", ha manifestado.

Finalmente, Duffield ha precisado que el uso de efectos prácticos y entornos reales --como el empleo de botellas de oxígeno funcionales dentro del decorado-- responde a la búsqueda de verosimilitud para el espectador. Según ha dicho, a veces la mente identifica el artificio digital y eso frena la inmersión, especialmente en el género de suspense y terror. "Lo hicimos pensando en el público: para que estuvieran ahí dentro con él, viviendo este viaje tan loco sin el obstáculo de pensar 'no parece real' o 'no resulta creíble", ha recalcado.