Elio Quiroga revela "las cadenas de terror que se crean para obtener el poder" en la cinta 'La estrategia del pequinés'

Publicado 28/05/2019 14:44:46 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Elio Quiroga estrena este viernes 31 de mayo 'La estrategia del pequinés', una película de cine negro basada en la novela homónima de Alexis Ravelo que revela "las cadenas de terror y pánico que se crean para obtener el poder, en las que los unos a los otros se infligen dolor para obtener algo", según ha señalado a Europa Press el director.

"Hay mucha violencia en la película porque el centro de todo esto es la mafia que se crea, una especie de dictadura en la que el dolor origina una cadena de mando", ha indicado Quiroga sobre la película que es su quinto largometraje, después de cintas como 'El último minutero' (2004) o 'La hora fría' (2006).

En ese sentido, el director ha explicado que el género negro que ofrece presenta personajes "muy potentes" con una "historia muy realista". "Es un relato con los pies en la tierra pero al mismo tiempo, vemos a estos personajes pelear contra el destino que se le impone y cómo pierden la batalla", ha añadido.

En la cinta, el Rubio (Jorge Bosch) después de haber abandonado el mundo del crimen hace años, vuelve a caer en un caso de corrupción con el fin de conseguir dinero para su mujer que sufre de cáncer. En ese momento, Junior (Enrique Alcides), un distribuidor local de droga, le propone atracar al testaferro de sus jefes en Gran Canaria, lo que provoca que su amigo Tito "el Palmera" (Unax Ugalde) y una prostituta llamada Cora (Kira Miró) entren al juego. El elenco lo completan Ismael Fritschi, Gonzalo Hernández y Jorge Bosch.

En esta línea, Alcides ha señalado que el filme no habla "necesariamente de la gente del hampa". "Tiene muchos paralelismos con nuestra sociedad porque aunque hay gente buena que trata de sobrevivir y salir adelante, otros tienen la posibilidad de tomas atajos y de beneficiarse con esto, como por ejemplo los directivos de empresas o políticos que hacen pactos en beneficio propio y esto no está alejado de lo que es la vida", ha agregado el actor, que ha bromeado sobre su personaje: "La pasé bien haciendo el mal".

Al respecto, Quiroga ha insistido en que "los personajes no son buenos ni malos" y que "no hay grises". "Son personas puras y te caen bien porque te generan lástima y empatía ,y eso es lo interesante. No hay seres humanos malos", ha dicho.

Ugalde ha coincidido en que "no hay grises porque todos los personajes son víctimas de su propia situación". Además, ha revelado que las historias de cada personaje tienen que ver con una perspectiva de la "realidad canaria" y que "los ambientes insulares marcan el carácter".

Por su parte, Miró ha subrayado que "la red de corrupción y de narcotráfico se crea a partir de que los personajes quieren salir de su miseria". "Al final, en la vida hay más corrupción de la que llegamos a conocer, estamos vigilados y controlados", ha dicho la actriz.

UNA CADENA DE CRÍMENES EN CANARIAS

La cinta está ambientada en distintos paisajes de Canarias, donde se desarrolla la novela original. "Las novelas de Alexis Ravelo se caracterizan porque no pone las cosas en Nueva York o Chicago sino en su propia ciudad, que conoce muy bien, lo cual es interesante porque hablamos de nuestra propia sociedad", ha indicado el director.

Al respecto, ha destacado que algunas personas piensan que en las islas o en lugares pequeños no se cometen crímenes y, sin embargo, sí los hay. "El asunto de las islas es complicado, porque solo se puede salir por avión, de ahí que la gente piense que no hay delitos, pero sí la gente tonta roba y ya, de hecho hay una cárcel atestada, de modo que 'pueblo chico, infierno grande'", ha apostillado.

El filme fue presentado en marzo pasado la Sesión Especial del 19 Festival de Cine de Las Palmas y en mayo en la Sección Oficial a Concurso del 16 Festival de Cine de Alicante; mientras que la novela que da origen a la película obtuvo en 2013 el Premio Hammett a la mejor novela negra publicada y el Premio Tormo de Las Casas Ahorcadas.