Freida McFadden con 'La asistenta' se corona como la autora y el libro más vendidos de 2025 en España - SUMA

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora Freida McFadden se ha coronado como la autora más vendida en 2025 en España y su novela 'La asistenta' (Suma) como el libro más comprado, según datos de GFK.

Ya cerraba 2024 convertida en la autora internacional más vendida del año en España. Ahora, este 2025 McFadden se ha consolidado como la autora más leída en castellano y en catalán. En Francia y Reino Unido también ha sido la escritora más leída.

Su libro 'La asistenta' -que se encuentra en las carteleras de cines con una adaptación cinematográfica protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried- ha sido el libro más vendido del año en España tras más de dos años en las librerías y casi duplicando en ventas al siguiente título en la lista. En España lleva más de un millón de ejemplares vendidos, 40.000 de las ediciones en catalán y veinte millones a nivel mundial.

Además, todas las demás novelas de la autora -'La mujer de arriba', 'El recluso', 'Tras la puerta', 'Nunca mientas' y 'La profesora'- han ido entrando en la lista de ventas según se publicaban en España.