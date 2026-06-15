'Fuenteovejuna', 'Gula/Gola' y Rocío Molina triunfan en la quinta edición de unos Premios Godot muy repartidos

Archivo - Cartel promocional de la obra 'Fuenteovejuna' - CNTC - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras 'Fuenteovejuna', 'Gula/Gola' y la bailaora y coreógrafa Rocío Molina se han erigido este lunes como algunos de los ganadores de los V Premios Godot, que se han celebrado en el Gran Teatro Pavón, y que han estado muy repartidos.

Los Premios Godot, organizados por la Revista Godot que este año celebra 16 años de trayectoria apoyando las Artes Escénicas, han estado presentados por Las Niñas de Cádiz, compañía teatral de formada por Alejandra López, Ana López Segovia y Rocío Segovia.

La producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico 'Fuenteovejuna' ha sido la que más galardones ha acumulado, con cuatro reconocimientos: Mejor Elenco, Mejor Diseño de Iluminación para Pilar Valdelvira, Mejor Composición Musical para Raquel Molano, Pablo Peña y Darío del Moral, y Mejor Vestuario para Rosa García Andújar.

Por su parte, 'Gula/Gola', coproducción de Temporada Alta y el Teatre Nacional de Cataluña, ha obtenido el Premio Godot a Mejor Obra, mientras que el actor Oriol Pla ha recibido el galardón a Mejor Actor.

Entre los principales reconocimientos teatrales también destacan Pablo Messiez, premiado como Mejor Dirección por 'Personas, lugares y cosas'; Fernanda Orazi, distinguida con el premio a Mejor Autoría Teatral Original por 'Niebla'; y María Morales, reconocida como Mejor Actriz por 'El nudo gordiano'.

En la disciplina de Danza, Rocío Molina ha sido la gran protagonista de la noche al conseguir un doble reconocimiento gracias a 'Calentamiento'. La artista ha recibido el Premio Godot a Mejor Coreografía de Danza Española y Flamenco, además del galardón a Mejor Intérprete Femenina de Danza.

El palmarés de esta disciplina se ha completado con Israel Galván, premiado como Mejor Intérprete Masculino de Danza por 'El Dorado', y Antonio Ruz, cuya creación 'Norma' ha sido reconocida como Mejor Coreografía de Danza Contemporánea. El Premio GODOFF ha recaído en Elisa Forcano por 'Zorra Dorada', mientras que 'Los Miserables', de ATG Entertainment, ha logrado el reconocimiento a Mejor Obra de Teatro Musical.

UNA GALA ENTRE LA REIVINDICACIÓN Y EL HUMOR

Las Niñas de Cádiz -Alejandra López, Ana López Segovia y Rocío Segovia-, han construido una propuesta escénica centrada en la relación de amor y odio que muchos artistas mantienen con Madrid, ciudad que se ha convertido en destino habitual para compañías y creadores llegados de todos los rincones de España.

Fieles a su estilo, marcado por el humor, la chirigota y el espíritu carnavalesco, las integrantes de la compañía han reivindicado el trabajo de quienes buscan abrirse camino en los escenarios de la capital. La música en directo también ha tenido un papel destacado durante la gala gracias a la actuación de la banda Shrizz and The Kiddz.

Los premios fueron entregados por numerosos profesionales de las Artes Escénicas, entre ellos Marta Poveda, Alicia Rodríguez, Beatriz Argüello, Sara Cano, Rubén de Eguía, Julio Peña o Jorge Basanta, entre otros. Los galardones, elaborados artesanalmente, volvieron a llevar la firma de la artista TraperAna.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha llegado con la entrega del Premio Godot de Honor. En esta edición, el reconocimiento ha sido para el actor Carlos Hipólito, que ha recibido una de las mayores ovaciones de la velada al subir al escenario para recoger un galardón que reconoce toda una trayectoria vinculada a las Artes Escénicas.

Hipólito, visiblemente emocionado, ha agradecido el premio con un discurso que puso el broche final a una gala que volvió a reivindicar la memoria, el trabajo actoral y la importancia de la cultura escénica como espacio de encuentro.

A los premios entregados se han sumado otros tres reconocimientos ya anunciados previamente: el propio Premio Godot de Honor para Carlos Hipólito, el Premio Godot al Mejor Espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid para 'Música para Hitler', de TalyCual Producciones, y el Premio Godot del Público, que ha sido para 'La Rosa 14', una producción de Evita Produce.