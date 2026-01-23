Fundación SGAE anuncia los 8 finalistas a III Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía que se entrega en febrero en Sevilla

La Fundación SGAE anuncia los ocho finalistas al III Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, en colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Fundación Paco de Lucía, ha anunciado los ocho finalistas del III Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía, cuya final se celebrará el próximo 4 de febrero en Sevilla.

La fundación ha detallado en un comunicado que esta ceremonia tendrá lugar en Las tablas del Teatro Central de Sevilla, donde habrá "una representación de las creaciones más innovadoras en el campo de la composición flamenca" que, impregnadas de tradición y naturaleza, apuestan por "trasladar la paz que se respira en un rezo en la ermita de El Rocío".

Entre otros, ha adelantado que se presentará 'Creencias', del onubense finalista, Chico Gallardo; mientras que Luis Gallo presentará la pieza 'Perdido en Lavapiés', en alusión al barrio madrileño. Hará un zapateado a modo de homenaje al percusionista Nantha Kumar, junto con Tino di Geraldo (percusión) y Josemi Garzón (contrabajo).

Otro de los onubenses presentes en la cita, Francis Gómez, traerá el fandango 'Ribera del Tinto' con el que recorre motivos melódicos y variaciones rítmicas para evocar sensaciones y ambientes de su infancia, mientras que el gaditano Antonio González presentará 'La lectura', inspirada en 'las Pinturas Negras' de Francisco de Goya, como parte del proceso creativo para su primer trabajo discográfico.

En el caso de la obra 'Seguiriya de la seda', de Melón Jiménez, toma como referencia el 'Raga Jog' de la tradición clásica del norte de India, lo que crea una atmósfera melódica "íntima y evocadora"; y el guitarrista jerezano Juan Diego Mateos bailará su toque entre compases esenciales, calma armónica y la evolución de su arte más personal en 'Variaciones de una promesa', una continuidad de su último disco publicado.

Además, con la taranta 'Adiós, vida mía', el cordobés Luis Medina presentará una oda a un familiar muy cercano, ya desaparecido, como forma de recordar su persona y el momento de su partida en forma de música; y el catalán Juan Antonio Moya presentará 'Lucerito', una pieza en la que la guitarra toma una visión "personal e íntima", basada en la tradición musical del estilo de la minera.

Tras las presentaciones, los miembros del jurado deliberarán para elegir a los ganadores de los cuatro premios principales. El primero está dotado con 6.000 euros, el segundo con 3.000 euros, el tercero con 1.500 euros y el cuarto con 1.200 euros.