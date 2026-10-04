John Romero, cocreador de 'Doom': "Los videojuegos no hacen que la gente sea violenta; le permiten desahogarse"

Imagen del ambiente en la última jornada de la San Diego Comic-Con en Málaga. A 4 de octubre de 2026 en Málaga (Andalucía, España) - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 4 Oct. (de la enviada especial de Europa Press, Laura Novo) -

El cocreador de 'Doom', John Romero, ha defendido este domingo, en una entrevista con Europa Press, que el debate sobre la relación entre los videojuegos violentos y la violencia en el mundo real está "resuelto" tras décadas de estudios. En este sentido, ha sostenido que los 'shooters' no incitan a cometer actos violentos, sino que ofrecen a los jugadores un espacio de evasión y desahogo.

"Ese debate se resolvió hace mucho tiempo. Se han realizado muchos estudios. Los videojuegos hacen lo contrario de provocar violencia: hacen que la gente sea menos violenta porque puede hacerlo en un videojuego. De alguna manera, les ayuda a calmarse. Nadie ha encontrado una correlación entre ambas cosas. No hay nada en los videojuegos que haga que la gente salga al mundo real y cometa actos violentos. De hecho, permiten desahogarse dentro de un juego", ha señalado.

Romero ha realizado estas declaraciones en el marco de la San Diego Comic-Con Málaga 2026, a la que ha acudido para interactuar con los aficionados y donde ofrece este domingo una charla junto a su esposa Brenda. El diseñador y programador de videojuegos estadounidense es conocido por haber cocreado 'Doom' junto a John Carmack, Tom Hall y Adrian Carmack en id Software.

Además, ha liderado el desarrollo de clásicos de los videojuegos de disparos en primera persona como 'Wolfenstein 3D' y 'Quake'. Sobre 'Doom', ha señalado que el título continúa siendo jugado por mucha gente "básicamente, porque es un clásico" y porque "se siente bien sin importar cuándo lo juegues".

"Es un poco como el Super Mario Bros. original: todavía se siente increíble hoy. Tiene una jugabilidad casi perfecta, y esa sensación no desaparece. Incluso comparado con juegos nuevos, sigue siendo muy divertido de jugar", ha incidido.

Asimismo, ha destacado que los jugadores pueden seguir creando nuevos niveles, gráficos e incluso sonidos. "Así, se puede seguir usando Doom para jugar a nuevos tipos de contenido sin tener que preguntarse: "¿Dónde está el próximo Doom? ¿Cuándo saldrá el siguiente?". Porque pueden seguir creándolo", ha explicado.

Por otro lado, ha puesto en valor que el juego cuenta con una comunidad de aficionados "muy grande" que "publica contenido continuamente y tienen premios todos los años". "Es algo muy grande, así que no va a desaparecer. Pero, en última instancia, se debe a que el juego tiene un carácter atemporal", ha incidido.

Romero ha indicado que su compañía, Romero Games, continúa desarrollando el videojuego de disparos cuyo futuro quedó en el aire tras la retirada de su financiación inicial por parte de Microsoft. Según ha explicado, el estudio ha conseguido nuevos fondos para mantener el proyecto, aunque ha tenido que reducir el tamaño del equipo y ajustar la escala de la producción.

Por último, ha subrayado su relación con España, tanto porque todos sus juegos se traducen, entre otros idiomas, al español como porque acude al país "por muchos eventos diferentes".

"Parte de mi ascendencia es vasca; está en mi ADN, por así decirlo. También soy mexicano, así que tengo ambas raíces. Pero sí, el idioma que habla mi familia es el español", ha puesto en valor.