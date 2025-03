Jorge Alcolea inaugura el Salón de Arte Moderno con obras de Picasso o Dalí: "Cumplimos una misión diferente a ARCO"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Salón de Arte Moderno de Madrid (SAM), Jorge Alcolea, ha inaugurado este lunes para el público profesional la 8ª edición de la cita que abre la semana del Arte de Madrid, con más de 500 obras que salen a la venta general este martes, 4 de marzo, hasta el próximo 9 de marzo, entre las que destacan varios dibujos de Picasso, un cuadro inédito de Dalí o un Sorolla oculto hasta 2016.

"ARCO y nosotros cumplimos una misión diferente. Hemos sabido llenar una vacante de hace muchos años y nos hemos consolidado como un punto más de referencia en la semana del Arte de Madrid", ha asegurado Jorge Alcolea, que también es galerista, en una entrevista con Europa Press.

Alcolea cuenta que el Salón de Arte Moderno de Madrid existe por la "necesidad" de mostrar más arte moderno "del que hay en ARCO". "Aquí están los principales marchantes más importantes de España", ha recalcado.

Durante el recorrido por el espacio, Alcolea destaca la "cercanía" de las 20 galerías que conforman SAM como uno de los puntos fuertes de la cita. "Somos como los salones parisinos del siglo 19 porque aquí explicamos todos. Estas piezas podrían estar en un museo, pero aquí se pueden adquirir y puedes contar un con especialista que te explica y te confirma y asegura lo que es", indica.

Al respecto, añade que esa "cercanía" es una cualidad que les distancia de ARCO. "Aquí somos muy cercanos. No miramos por encima del hombro como en ARCO y no miramos de arriba a abajo y si no puedes comprarla no te la cuentan", apostilla.

La cita tiene lugar en la Fundación Carlos Amberes de Madrid, un espacio que permite a 20 galeristas de toda España e internacionales poder enseñar sus obras y venderlas. Alcolea estima que SAM logre una facturación alrededor de los 20 millones de euros.

"Son piezas que podrían estar en cualquier museo y aquí la gente las puede adquirir", repite Alcolea durante el recorrido por el lugar. En esta octava edición, el público podrá observar obras inéditas de Picasso, el único cuadro de Diego Rivera en España o un sarcófago y un friso policromado del antiguo Egipto.

"Las obras más baratas se sitúan en torno a los 3.000 euros y las más caras pueden alcanzar los dos millones de euros", advierte Alcolea, que detalla que su galería contiene un óleo sobre tela "inédito" de Dalí en 1920 que ronda los 400.000 euros, así como una pieza original de Miró, una obra del pintor cubano Roberto Fabelo o un cuadro de Lita Cabellut.

También se recogen obras de grandes nombres del arte moderno como Barceló, Botero, Chillida, Carlos Saura, Sol Lewitt, Torres García, entre otros. Estos nombres se suman a artistas contemporáneos de la talla de Ana Sánchez, Isabel Ramoneda, Macarrón Maseda, Xavi García, Antonio López, Rafael Canogar, Jaume Plensa o Manolo Valdés.

Estas obras convivirán con vestigios arqueológicos de Egipto o la antigua Roma, con joyas clásicas de Cartier, mobiliario de diseño de Foster, Meda o Magistretti.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO TIENE CABIDA

Sin embargo, todas las piezas que se alojan en el SAM son "originales" y no están diseñadas por la Inteligencia Artificial."A mi me gusta el arte original. No estoy del lado del arte digital. Soy fan del siglo 19 y 20 y de las primeras vanguardias, donde lo importante era la pintura, el pincel y la escultura", afirma Alcolea.

Preguntado acerca del éxito de ventas del arte entre el público, el galerista asegura que la gente quiere "consumir" arte y están en "bonanza económica", si bien reconoce que este tipo de público es "exigente" ya que se puede permitir "tener en sus casas un Picasso o un Miró". "Las personas a las que les gusta el arte moderno están un poquito desencantadas con ARCO, por la desorientación que hay. Se nota que vienen buscando piezas buenas", asegura.