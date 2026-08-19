La ley europea de IA impulsa el regreso de las marcas a la fotografía profesional, según fotógrafos españoles

Archivo - La presidenta de la AFPE trabajando. - AFPE / GALA MARTÍNEZ - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La entrada en vigor del artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) de la Unión Europea, que obliga a etiquetar de forma clara y visible las imágenes fotorrealistas generadas o manipuladas con inteligencia artificial que simulen ser auténticas, está impulsando el regreso de las marcas a la contratación de fotografía profesional, según ha señalado la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE).

La normativa, que ha comenzado a aplicarse este 19 de agosto, coincidiendo con el Día Mundial de la Fotografía, contempla sanciones que pueden alcanzar el 3% de la facturación anual de las empresas que incumplan la obligación de etiquetado.

"Durante este último año hemos visto a muchas marcas tomar el atajo de la IA, pero la confianza del consumidor y la mirada humana no se pueden falsificar por ordenador", ha afirmado la presidenta de AFPE, Eva Casado.

Casado ha explicado además que "el efecto ha sido inmediato: la fotografía profesional está viviendo un resurgir inesperado, impulsado por las marcas que vuelven a demandar imágenes cien por cien reales para certificar la autenticidad de sus productos".

Según ha indicado, la nueva obligación legal "ha destapado además una creciente desconfianza del consumidor, especialmente dañina para las marcas que presumen de calidad, elaboración artesanal o proximidad".

"Al verse obligadas a rotular sus campañas con la advertencia 'Imagen generada por IA', estas empresas se enfrentan a una pregunta incómoda de sus propios clientes: si el producto es real, de calidad y artesanal, ¿por qué la imagen que lo representa es artificial?", ha añadido la presidenta de la asociación en un comunicado.

Según AFPE, varias compañías están abandonando el uso de la inteligencia artificial generativa en sus campañas y volviendo a contratar estudios de fotografía profesional para evitar una posible caída de ventas asociada a la pérdida de credibilidad.

Casado ha señalado que la normativa europea "da la razón" al sector. "Una marca que vende verdad necesita mostrar verdad, y la mirada humana de un fotógrafo profesional vuelve a ser su mayor activo. Cuando un cliente ve que el producto tradicional o de lujo que va a comprar se anuncia con una imagen artificial y la marca ha tenido que etiquetarla por ley para no engañarle, siente que le están mintiendo", ha indicado.

Desde la asociación han apuntado que el sector fotográfico español, que había visto peligrar su cuota de mercado frente a la automatización, se prepara para absorber la nueva demanda de imágenes certificadas como auténticas por parte de empresas y consumidores.