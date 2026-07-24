'Libre, el musical de Nino Bravo' se prorroga hasta el 13 de septiembre en el Teatro Amaya de Madrid

El grupo Melomans en 'Libre, el musical de Nino Bravo'. - CARLOS RIVERA COMUNICACIÓN

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Libre', el musical de Nino Bravo se prorrogará hasta el 13 de septiembre en el Teatro Amaya, según ha informado los promotores del espectáculo en un comunicado.

En su segunda temporada, el espectáculo homenajeará a algunas de las artistas de la generación de Nino Bravo, la primera de ellas, Karina, en su estreno este 24 de julio. A ella se sumarán más artistas a lo largo de la temporada en Madrid.

Según sus promotores, se trata de un espectáculo de teatro musical del grupo Melomans que, bajo la dirección escénica de Santiago Sánchez y Víctor Lucas (L'Om Imprebís), cuenta "la historia de la meteórica carrera de Nino Bravo".

Así, el público podrá disfrutar del repertorio íntegro del artista valenciano en "un estilo a capela moderno" mientras se sumerge en un viaje a "una época dorada de la música y la televisión", según añaden. Por ello, el cuarteto vocal repasará las 60 canciones del artista utilizando únicamente sus voces como instrumento y técnicas en directo como bucles y secuenciaciones vocales para sonar "como una orquesta completa, actualizando un legado eterno sin perder su esencia original".