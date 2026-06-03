María Oruña publica novela sobre arte y critica la norma de restitución francesa: "Quién hace la Ley hace la trampa"

Archivo - La escritora María Oruña firma su libro 'Lo que la marea esconde' en la caseta de la Librería Polifemo, en la Feria del Libro 2022, en El Retiro, a 27 de mayo de 2022, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora María Oruña ha publicado la novela 'La Cámara de las Maravillas' (Plaza & Janés), un 'thriller' sobre el mercado negro del arte. En ese sentido, ha reflexionado sobre los procesos de restitución de obras incautadas en todos los países y ha asegurado que "quien hace la ley hace la trampa" para estas devoluciones.

Preguntada por la nueva ley francesa que permite al país devolver inacutaciones pero que ha dejado fuera el periodo napoleónico -en el que los franceses incautaron obras de grandes artistas españoles como Murillo, Zurbarán o Ribera- Oruña ha asegurado que eso es "patrimonio español".

"Aquí también sucede con patrimonio que fue llevado de España por José Bonaparte en su momento -acreditado como rey en plena huida-. Oye eso era patrimonio español. Quien hace la ley hace la trampa. Sí, dicen que devuelven obras que pertenecen a la prehistoria. Sí, vale, muchas gracias... Hablemos en serio...", ha añadido Oruña.

Así, ha asegurado que la restitución de obras d arte es un "debate abierto" y "relevante". "Parece que no importa, pero sí es relevante. Porque todos estos objetos conforman la idiosincrasia y la cultura de cada sitio", ha precisado para luego explicar que "cada caso es muy particular". "Cada caso necesita un estudio pormenorizado y también ver realmente el beneficio social", ha zanjado.

'La Cámara de las Maravillas' está ambientada en Madrid, aunque la autora ha reconocido que lo "fácil" habría sido situarla en capitales mundiales conocidas por el arte, como París o Londres. También ha aclarado que su novela está escrita antes de que se produjese el pasado octubre el robo en el Museo del Louvre de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina.

"Es un robo chapucero. Es audaz, es un robo sorprendente, pero sobre todo porque deja en evidencia el sistema de seguridad del Louvre, que es lo que más te sorprende. Pero claro, ir corriendo a plena luz del día, que se le caigan las joyas por el camino, algunos del equipo los pillan.. . Lo que viene siendo muy elegante no es. Yo quería un misterio que no tiene nada que ver con este, quería el prototipo de ladrón de guante blanco clásico", ha apuntado.