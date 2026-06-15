Muñoz Machado se convierte en el único intelectual miembro de tres reales academia en la actualidad

El jurista y académico Santiago Muñoz Machado durante la ceremonia de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, a 15 de Junio de 2026, en Madrid ( España). - FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El académico Santiago Muñoz Machado ha ingresado este lunes 15 de junio en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJyLE), convirtiéndose en el único intelectual en la actualidad miembro de número de tres reales academias integradas en el Instituto de España, ya que, además de ser académico de la RAE desde 2013, pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) desde 2012.

El director de la Real Academia Española donde desde hoy ostenta la medalla número 19, con un discurso sobre la "amenaza" de la revolución digital y la Inteligencia Artificial en el derecho.

La vacante que ocupará a partir de ahora Muñoz Machado estaba libre por el pase a la condición de emérito de Lorenzo Martín Retortillo.

En el acto de ingreso, el jurista ha leído el discurso 'El poder y el Derecho Administrativo de nuestro tiempo', que ha sido respondido en nombre de la RAJyLE -institución presidida por Luis María Cazorla Prieto- por Tomás Ramón Fernández Rodríguez, tal y como publica la RAE en su página web.

En su discurso Muñoz Machado analiza cómo el poder ejecutivo y, en particular, la Administración pública nacida tras la Revolución Francesa y la Constitución de Cádiz de 1812 concentraron un poder "sin precedentes", que el Derecho Administrativo se ha esforzado en "controlar" durante dos siglos para someter la Administración a la "legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos".

Sin embargo, ha advertido de que esa construcción jurídica está hoy "amenazada" por la revolución digital y la IA, que cambian los parámetros tradicionales de control del poder, obligan a repensar las relaciones entre ciudadanos y poderes públicos y exigen nuevos mecanismos globales de protección de derechos fundamentales y de transparencia y control de los algoritmos.

Al tiempo, Muñoz Machado ha planteado el reto de frenar el poder de grandes actores privados "carentes" de legitimidad democrática, con un mensaje final de optimismo sobre la posibilidad de contener los usos "perversos" de la IA.

Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo, abogado, escritor, académico, historiador, investigador y editor. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia Española, de la que es director --cargo para el que fue elegido en diciembre de 2018 y reelegido en diciembre de 2022--.

Además, es presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), consejero nato de Estado y fue presidente del Instituto de España en 2019.

Es autor de una extensa y variada bibliografía, que abarca casi un centenar de libros y artículos y estudios sobre diversas materias. Es Premio Nacional de Ensayo (2013) por 'Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo' y Premio Nacional de Historia (2018) por 'Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América desde la conquista a las independencias'.

Por lo que se refiere a su especialidad como jurista, destacan sus obras 'Derecho Público de las Comunidades Autónomas' y 'Tratado de Derecho Administrativo y Derecho público general'.

En el seno de la Real Academia Española ha dirigido el 'Diccionario del español jurídico' (2016), el 'Diccionario panhispánico del español jurídico' y el 'Libro de estilo de la Justicia' (2017).

Además, dirige el desarrollo de la 'Plataforma Jurídica Iberoamericana', el 'Diccionario histórico de la lengua española', el programa de lenguaje claro y accesible y la nueva 'Crónica de la lengua española, de periodicidad anual'.