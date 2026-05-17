Los museos españoles celebran el Día de los Museos con talleres, conciertos y visitas a espacios cerrados al público

Archivo - Cientos de personas hacen cola para entrar al Museo Thyssen-Bornemisza el Día Internacional de los Museos, a 18 de mayo de 2024, en Madrid (España). Desde ayer, 17 de mayo, y a lo largo de todo el fin de semana, Madrid celebra el Día Internacion - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Talleres, visitas a espacios restringidos, conciertos y actividades participativas centran la programación con la que museos e instituciones culturales celebrarán el próximo lunes 18 de mayo el Día Internacional de los Museos, que en esta edición se articula bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'.

El Museo Nacional del Prado celebrará la efeméride con una programación que refuerza su papel como espacio de encuentro, reflexión y participación activa de la sociedad. Así, la pinacoteca y el Reina Sofía protagonizan su primer encuentro institucional público, coincidiendo con el 40 aniversario del Reina Sofía y la mirada a los 25 primeros años del siglo XXI del Prado.

En este marco de apertura y participación activa, la programación incluye una iniciativa para que el público elija el diseño de las próximas entradas del museo, y la III Editatona 'El Prado en femenino', organizada junto a Wikimedia España.

Durante toda la jornada, el Museo Nacional del Prado ofrecerá acceso gratuito, invitando a los visitantes a recorrer su colección permanente y a participar de una celebración que pone en valor el papel de los museos como espacios de conocimiento compartido y de cohesión social.

Por su parte, el Reina Sofía, además de la conversación con el director del Prado, Miguel Falomir, se une a Radio 3 para ofrecer doce horas de música en directo el próximo viernes 22 de mayo. El evento tendrá lugar en el Patio del Edificio Nouvel de su pinacoteca y contará con entrada libre desde las 09:00 horas hasta las 23:00 horas.

En su cartelera destacan nombres como Zahara, La Pegatina, Soleá Morente, Gara Durán o La Tania. Y lo completan otros artistas como Carlangas, Conociendo Rusia, Fetén Fetén, Shego, Dear Joanne, Mala Gestión, Niños Bravos, Go Cactus, Kokoshca, Queralt Lahoz, María José Llergo, O Kwarteto, Sienna, Micky y los colosos del ritmo, Pipiola, Zetak, Ven'nus, Hnos Muñoz, Escandaloso Xpósito, Erik Urano, Estrellas del Rap Nacional (Teo Lucadamo, Manu El y D.A.W.I.T.), Ángel Stanich y Triángulo de Amor Bizarro.

El Museo culmina así las celebraciones por el Día Internacional de los Museos que se conmemora el lunes 18 de mayo. Para completar la celebración, durante toda la jornada, la entrada al museo será gratuita en su horario habitual, de 10:00 a 21:00 horas.

También el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se sumará a la celebración con una jornada gratuita de 10.00 a 19.00 horas en la que podrán visitarse la colección permanente, la Colección Carmen Thyssen y exposiciones como 'Hammershoi. El ojo que escucha', 'Roman Khimei y Yarema Malashchuk. Pedagogías de guerra' o 'Guercino y sus heroínas bíblicas', además de los montajes 'Gaza, donde la vida resiste' y 'Rauschenberg: Express. En movimiento'.

El Thyssen ha programado explicaciones en sala, visitas guiadas y un concierto de la Coral del Real Casino de Madrid a las 13.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

PATRIMONIO NACIONAL

La Galería de las Colecciones Reales celebrará un programa especial de actividades que incluirá visitas a espacios habitualmente cerrados al público, encuentros con expertos en la exposición permanente y conversaciones en torno al papel de los museos en la sociedad actual. La Galería propone una programación centrada en el diálogo, el intercambio de conocimiento y nuevas formas de acercarse al patrimonio cultural.

Su acceso será gratuito durante todo el día y las entradas se distribuirán exclusivamente en las taquillas del museo. Ese mismo día, la entrada al Palacio Real también será gratuita. El resto de los palacios y monasterios de Patrimonio Nacional permanecerán cerrados al coincidir la celebración en lunes.

Además, la Galería permitirá el acceso a sus almacenes de bienes culturales, un espacio restringido, de gran interés arquitectónico y patrimonial. Los visitantes podrán descubrir cómo se organizan estos espacios, qué sistemas de almacenamiento se utilizan y cuáles son las principales medidas de conservación preventiva. La actividad contará con dos pases, a las 12:00 y a las 17:00 horas.

La programación especial con motivo del Día Internacional de los Museos se prolongará hasta el día 19 de mayo, con una nueva sesión de 'Conversaciones en la Galería', organizada en colaboración con la Fundación Tatiana.

MUSEOS ESTATALES

Por otro lado, los 16 museos estatales del Ministerio de Cultura se suman a la conmemoración del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo, y a la 22ª Noche Europea de los Museos, el 23 de mayo, con una programación de actividades bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'.

La celebración incluye horarios especiales de apertura, conferencias y numerosas actividades. Además, en esta edición habrá días de entrada gratuita, jornadas en las que prolongarán su horario con aperturas nocturnas, visitas guiadas y acceso a espacios poco habituales.

Precisamente, varios museos han organizado visitas especiales conducidas por expertos y profesionales de las propias instituciones. Por ejemplo, el Museo Nacional de Artes Decorativas propone el 'Maratón Inside Out. La colección del museo con sus profesionales'.

También será posible acceder a espacios habitualmente cerrados al público, como los almacenes del Museo Nacional de Arte Romano y del Museo de América, donde se conserva la mayor parte de sus colecciones, ya que solo en torno al 10% de los fondos se exhiben de forma permanente. Por su parte, el Museo Arqueológico Nacional permitirá visitar sus fondos fotográficos.

Por otro lado, el MAN propone una actividad en torno a las téseras de hospitalidad, utilizadas en la Península Ibérica hace más de 2.500 años para sellar pactos de amistad, así como el concurso de dibujo 'Piezas que conectan el mundo'. Mientras, el Museo de América invita a descubrir las fiestas populares del continente americano con la visita taller 'De fiesta por América', mientras que el Museo Nacional de Escultura organiza el taller de teatro 'Tender puentes', dirigido a jóvenes a partir de 14 años.

Entre las actividades figuran el taller de baile de época 'El baile viral de Los Bridgerton: ficción y realidad' del Museo del Romanticismo.

La música estará también presente en los recitales en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí', que se ofrecerán en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música de València. Después, la programación se completa con diversas propuestas escénicas y visitas teatralizadas, como 'El tesoro perdido del Capitán Coral' en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA).

FUNDACIÓN MAPFRE

Otra institución que celebrará la efeméride artística es la Fundación Mapfre, que ampliará su horario de apertura en la sede de Madrid hasta las 23:00 horas el próximo sábado 16 de mayo. Además, a partir de las 20.00 horas, el acceso será gratuito para todos los visitantes, permitiendo que más personas disfruten de las exposiciones: 'Anders Zorn. Recorrer el mundo, recordar la tierra' y Helen Levitt.

De esta manera, la institución busca concienciar sobre el hecho de que "los museos son un medio importante de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas y desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos".