Otegi y Cuixart apoyan la obra 'Presos Políticos': "El arte se convierte en afrenta inasumible para la carta del 78"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el presidente de Ómnium Cultural,, Jordi Cruixat, han mostrado este lunes 26 de febrero su apoyo a la obra de Santiago Sierra 'Presos Políticos', retirada la semana pasada de ArcoMadrid. Durante la presentación del montaje en la capital se han leído sendos mensajes de ambos.

"El arte se convierte en una afrenta inasumible para la carta del 78", ha señalado Otegi en un mensaje que ha firmado como "expreso político". En este sentido, citando a León Trotsky, ha proclamado en su texto leído: "En la cultura, toda la libertad".

"La que no cabe en los márgenes estrechos de un Estado llamado España y cuya capital dejó de ser hace tiempo la del 'no pasarán' para parecerse cada vez más a Ankara", la capital de Turquía, añade en su texto.

Otegi ha asegurado que hace tiempo que vienen denunciando el carácter "profundamente autoritario" del régimen del 78, con un jefe de Estado "impuesto" por un "sanguinario dictador, Francisco Franco". Asimismo, ha recalcado que "se disparan" las condenas por apología del terrorismo, se "encarcela" a raperos y se "procesa y mantiene" en prisión a "políticos que cumplen su programa electoral" o, como asegura que fue en su caso, "por sacar definitivamente la violencia armada de la ecuación política vasca", y se condena "otra vez" al reino de España de parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por su parte, el presidente de Ómnium, encarcelado en la prisión de Soto del Real, ha dado las gracias por los mensajes de apoyo y asegura que defender la democracia en Cataluña es hacerlo en todo el Estado. "La solidaridad es la ternura de los pueblos --ha añadido firmando como presidente de Ómnium--. Como dijo Companys, madrileños, Cataluña os ama. Visca Cataluña, viva la libertad".

APOYO DE STRAWBERRY

En el acto ha estado presente también el cantante César Strawberry, que ha asegurado que "solo los fascismos y regímenes autoritarios criminalizan igual palabras y hechos". "Si esto se quiere llamar democracia hay que seguir las leyes escritas en la UE", ha lamentado el cantante, quien ha sido condenado un año por enaltecimiento al terrorismo.

Strawberry ha ironizado insistiendo en que si las autoridades españolas "quieren seguir en esta deriva" --el Tribunal Supremo "maneja dos criterios para delitos de enaltecimiento del terrorismo"-- se irá al "'spainexit'".

"La inseguridad jurídica es peligrosísima y si el ciudadano no sabe a qué atenerse, eso lleva a la autocensura. ¿Cómo se juzgaría hoy la obra de Goya 'Saturno devorando a sus hijos'? ¿Sería maltrato infantil?", ha añadido.

Para Strawberry, resulta "peligroso empezar a criminalizar la ficción", puesto que "uno puede estar de acuerdo con que sean presos políticos o no", pero es "aberrante" que por estas decisiones "se impida ver la obra de un artista".

Por su parte, Santiago Sierra ha señalado que "de lo que se trata es de que se libere a los presos políticos de una maldita vez". "Estuvo bueno el tema de Arco, pero ya pasó gracias a Dios. De lo que se trata es de que se liberen a los presos políticos y se deje de perseguir a los trabajadores culturales de una maldita vez", ha señalado el artista en un debate en la Fundación de Estudios Literarios Anselmo Lorenzo, donde se expone esta obra hasta el próximo miércoles.

Sierra ha reconocido que si no hubiera incluido a políticos catalanes como esos presos políticos "no se habría hablado de ella en ninguna parte". "Pero ahora solo se habla de esos presos y me da rabia, porque quería presentarlos como parte de un colectivo de presos políticos", ha apostillado.

Además, ha recordado que para definir lo que eran presos políticos tomó la definición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y todos sus retratados "cumplen al menos uno" de los cinco motivos incluidos en esta descripción.