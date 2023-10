Plácido Domingo anuncia que no acudirá a la celebración de los 300 años de Nuevo Baztán tras las críticas de IU

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Plácido Domingo ha anunciado que no acudirá a la celebración de los 300 años de la localidad madrileña de Nuevo Baztán después de que Izquierda Unida (IU) señalase el pasado jueves su renuncia a acudir al acto "para no dar pábulo" al cantante.

El tenor ha explicado en un comunicado remitido a Europa Press que en la celebración de los 300 años de la creación de Nuevo Baztán "no debe de haber cabida para ninguna controversia". "Por eso he decidido que no asistiré a este precioso evento, que es el resultado de un gran trabajo social, cultural y político", afirma Plácido Domingo.

Asimismo, el tenor ha expresado en su declaración el agradecimiento por la invitación a la alcaldesa del municipio, Gema Pacheco, y ha apuntado que no cree que "desahogando odio hacia la imagen distorsionada que se ha querido crear de mí es como se logrará la protección de los derechos de la mujer, sino con conciencia, diálogo y respeto por, ante todo, la verdad de los hechos".

La formación regional de IU Madrid manifestó el pasado jueves su renuncia a asistir al acto de este sábado por la invitación a Domingo, "que durante años abusó de muchas mujeres, aprovechándose de su posición de poder sobre ellas", expuso la organización en un comunicado.