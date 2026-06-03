PP y Vox piden devolver al Gobierno la Ley del Cine por "obsoleta" y "contenido ideológico"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del programa ‘Cine Vecino’ en la sede del Ministerio de Cultura, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dado a conocer esta iniciativa institucio - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Vox han registrado en el Congreso dos enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual para devolver la norma al Gobierno por entender que "enfrenta a distribuidores y exhibidores" y tiene un marcado componente "ideológico".

Así lo recogen ambas formaciones en sendas iniciativas a las que ha tenido acceso Europa Press. En su enmienda, el PP recuerda que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en su primera comparecencia ante la Comisión de Cultura el 22 de enero de 2024, anunció el impulso de la ley del cine, si bien "más de dos años después el proyecto sigue paralizado en el Congreso".

"El proyecto ha quedado claramente obsoleto, tal y como viene advirtiendo gran parte del sector. A ello se suma la parálisis legislativa del Gobierno, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el desgaste institucional derivado de los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y, en consecuencia, la incertidumbre sobre con qué condiciones podría aprobarse esta norma", asegura el PP.

Los 'populares' afirman que el Proyecto de Ley nació con "escasa" ambición e innovación para una industria que ha evolucionado "exponencialmente" y critica que la norma contempla la creación de un Consejo Estatal "sin concretar su composición ni sus funciones y sin dotarlo de presupuesto propio". Además, indican que adolece de "falta de coherencia" con la Ley General de Comunicación Audiovisual y con la legislación audiovisual vigente, particularmente en la definición de productor independiente, "cuya redacción en la Ley General de Comunicación Audiovisual se aprobó bajo el compromiso de su posterior ajuste en la Ley del Cine".

"El actual texto enfrenta a distribuidores y exhibidores a cuenta de la cuota de pantalla y la posibilidad de que se introduzcan las llamadas ventanas de exhibición, sin alcanzar el consenso necesario. Además propone una distribución territorial de ayudas que no es equitativa, y que se confirma en la toma en consideración de la Proposición de Ley de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado, lo que podría generar un injusto reparto económico entre territorios", advierte el PP.

Asimismo, reprochan la ausencia de consenso con los agentes del ámbito audiovisual y señala que el proyecto se ha tramitado sin un "debate pausado y sereno". "La ley del cine debería ser una gran oportunidad de impulso a la industria audiovisual y a la sociedad española en general. Pero debe llegar a esta cámara con un mínimo de consenso y de ilusión que, sin duda, este texto que hoy se presenta no ofrece, como reconoce una mayoría de entidades sectoriales", sentencia el PP.

VOX CRITICA LA "INSTRUMENTALIZACIÓN" DEL GOBIERNO

Por su parte, Vox rechaza el proyecto al considerar que profundiza en un modelo basado en la "cultura de la subvención" y que prioriza "criterios ideológicos a la hora de solicitar ayudas públicas".

Vox también cuestiona la definición de "productora independiente" incluida en el texto, que considera más restrictiva que la legislación vigente, y advierte de que ello puede generar inseguridad jurídica en el sector audiovisual. "Gran parte de las empresas asociadas al sector audiovisual van a verse afectadas por la disparidad de criterios que se utilizarán para poder ser consideradas como productoras independientes", recalca la formación de Santiago Abascal.

En su documento, Vox asegura que el Proyecto de Ley contiene "nuevos ataques" al principio de igualdad ante la ley y critica que se "sacrifica la creatividad del productor en aras de imponer una agenda política al servicio de la izquierda que invade todos los ámbitos de la realidad social".

El grupo parlamentario sostiene que la norma incorpora cuotas, reservas y criterios preferentes vinculados al sexo, la edad, el origen u otras circunstancias personales en el acceso a ayudas públicas, lo que, según su enmienda, deja de depender de la calidad artística o la viabilidad de las obras. También critica que las subvenciones se vinculen a medidas en materia de igualdad de género, sostenibilidad, transición digital o inclusión de personas con discapacidad.

Asimismo, afirma que el proyecto puede provocar una restricción de la oferta en el sector cinematográfico, al modificar los plazos para las proyecciones de entidades locales, imponer nuevas obligaciones a los exhibidores y no incluir, a su juicio, medidas fiscales suficientes de apoyo a las salas de cine, además de cuestionar cambios en la distribución de ayudas y en la regulación del sector.

"Este Proyecto de Ley es profundamente ideológico y no responde a las necesidades del sector. El Gobierno pretende instrumentalizar la cultura, no como vehículo de expresión de las distintas sensibilidades artísticas de nuestro país, sino como un medio más para hacer de su ideología política de Estado", sentencia Vox.