Los Premios Max celebran este lunes en el Teatro Romano de Mérida su gala final marcada por los personajes femeninos

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MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Romano de Mérida acogerá este lunes 1 de junio la ceremonia de los Premios Max de las Artes Escénicas, que organiza la Fundación SGAE desde 1998. La gala, que se celebra por primera vez en Extremadura, estará marcada por la presencia de personajes femeninos "tanto sobre el escenario como en la concepción del espectáculo", como ha informado la organización de los Premios.

La ceremonia estará dividida en cuatro partes y contará con doce actuaciones de teatro grecolatino, coreografía, música en directo y voces corales que evocarán "la grandeza" del origen a través de ritos y mitos, como ha explicado la directora de la gala, Cristina Silveira.

Según Silveira, el objetivo de la gala es reivindicar "la grandeza de los pequeños comienzos, de la tierra, de las raíces y de los orígenes" con el fin de generar "una comunidad de las artes que mire hacia un futuro en paz".

ACTUACIONES DEDICADAS A CERES, MARGARITA XIRGU Y ROBE INIESTA

El evento contará con un coro de 17 bailarines e intérpretes de toda la región, una formación musical de diez intérpretes en directo, una soprano, videoarte y distintos monólogos, algunos de ellos estrechamente ligados al Teatro Romano de Mérida y al Festival Internacional de Teatro Clásico.

Entre las actuaciones previstas figura un homenaje a la diosa Ceres como símbolo de fertilidad y cosecha. También habrá un homenaje a Margarita Xirgu a través de 'De Medea a Pasolini', música contemporánea de compositoras extremeñas con la compañía Caos de Manuela Barrera y la actuación de la soprano extremeña Mar Morán acompañada al piano por Belén Castillo y por el bailarín pacense Óscar Alonso.

El acto 'In memoriam' estará dedicado a Robe Iniesta con el tema 'Puntos suspensivos', versionado por la agrupación Mulier del Coro Amadeus de Puebla de la Calzada. La gala cerrará con 'Hécuba', protagonizada por Isabel Ordaz, dedicada a las madres que sufren la pérdida de sus hijos en las guerras actuales, y un homenaje a Pablo Guerrero que evocará "su hogar y la banda sonora de su infancia", según han explicado desde la organización de los Max.

La gala se podrá seguir a partir de las 22:00 horas en RTVE Play y a partir de las 23:40 horas en La 2 de RTVE, el Canal Internacional y Canal Extremadura.

'FUENTEOVEJUNA' Y 'LOS NUESTROS', LAS OBRAS MÁS NOMINADAS

En cuanto a las obras finalistas, 'Fuenteovejuna', de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y 'Los nuestros', del Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM) y Teatre Nacional de Catalunya, son los dos espectáculos que aspiran a más categorías, con cinco nominaciones cada uno.

Ambas obras se disputarán el premio al Mejor Espectáculo de Teatro con 'La tercera fuga', del Teatre Nacional de Catalunya, que acumula asimismo cuatro nominaciones; '1936', de Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM), El Terrat de Produccions y Check-in Producciones, con tres; y 'El entusiasmo', de Buxman Producciones (Teatro Kamikaze) y Centro Dramático Nacional.

Asimismo, una de las novedades de esta edición ha sido la ampliación a 22 de las categorías a concurso, dos más que el año anterior, incorporando reconocimientos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza. Los finalistas han salido de los 174 espectáculos candidatos, de un total de 512 aceptados a concurso.

En la categoría de Mejor espectáculo de danza figuran 'Carrer 024', de Sol Picó; 'Doma', de DDC Danza - Daniel Doña; 'Faula', de Roser López Espinosa; 'Folk as queer', de La Ikònica; y 'No', de La Venidera. El Mejor espectáculo revelación se lo disputarán 'Taxidermia de una alondra', de Iván López-Ortega; 'Torcidxs', de Ane Sagüés Abad; y 'Zorra Dorada', de Elisa Forcano y Barbecho Productions.

En Mejor dirección de escena, Lucía Carballal compite por 'Los nuestros'; Rakel Camacho Ríos, por 'Fuenteovejuna'; y Victoria Szpunberg, por 'La tercera fuga'. La Mejor actriz recaerá en Irene Escolar, por 'Personas, lugares y cosas'; Lidia Otón, por 'Los cuernos de Don Friolera'; o Mona Martínez, por 'Los nuestros'. Al Mejor actor optan Miki Esparbé, por 'Los nuestros'; Ton Vieira, por 'La tercera fuga'; y Xavo Giménez, por 'Yo soy 451'.

En danza, las candidatas a Mejor intérprete femenina son Elisa Forcano, por 'Zorra Dorada'; Irene Tena, por 'No'; e Isabel Vázquez Torres, por 'Zambra de la buena salvaje'. En la categoría masculina compiten Albert Hernández, por 'No'; Genaro Cibils, por 'Faula'; y Juan Berlanga, por 'Juancaballo'.

La gala contará también con la entrega de dos premios de designación directa. El Premio Max de Honor 2026 recaerá en el productor, gestor cultural y empresario teatral Jesús Cimarro, que se convierte en el primer productor en recibir este galardón en las casi tres décadas de historia de los premios. El Premio Max Especial del Público 2026 se entregará al espectáculo 'Vuela', de Sara Baras.

El propio Cimarro, que participó en el encuentro con los nominados madrileños celebrado el pasado lunes en Madrid, animó a los candidatos a disfrutar de la experiencia. "La nominación es un premio; el estar ahí es un premio", señaló, antes de recordar que el Teatro Romano de Mérida es "uno de los marcos incomparables más importantes de este país, donde hace más de 2.000 años actores se subían a la escena".