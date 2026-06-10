El Real Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) recibe el Premio Rehabilitación en los Premios Arquitectura 2026

Archivo - Exterior del Real Monasterio de Santa María de Sijena. - JAVIER_BROTO - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Monasterio de Santa María de Sijena, en Villanueva de Sijena (Huesca), ha recibido el Premio Rehabilitación en los Premios Arquitectura 2026, que reconoce los valores asociados a la innovación, diversificación, divulgación y difusión, por el proyecto de intervenciones realizado por los estudios Pemán y Franco Arquitectos y Sebastián Arquitectos.

Los premios, organizados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y con el patrocinio oficial de Compac, se han celebrado este martes en una gala -con más de 500 personas en el Teatro Alcázar- en la que se han entregado nueve premios: tres distinciones especiales y seis premios a valores.

Entre los premiados también destaca la revista 'El Croquis', que ha recogido el Premio Compromiso, que reconoce los valores asociados a la innovación, diversificación, divulgación y difusión. El jurado ha decidido otorgar dicho galardón a la revista por su colaboración "de manera excepcional en la divulgación y difusión de la arquitectura y poniendo en valor a los profesionales de este campo y a sus trabajos".

"Hoy, 44 años después y con más de 230 números editados, es una de las revistas de arquitectura más relevantes internacionalmente, con presencia en prestigiosas bibliotecas. Han colaborado activamente en la formación de varias generaciones de arquitectos y arquitectas de todo el mundo, no solo con su revista, sino también con su colección Biblioteca de Arquitectura, que reunía los textos de los arquitectos más prestigiosos del siglo XX", ha agregado el jurado.

Además del Premio Compromiso, también se han entregado otros cuatro premios más a valores: Premio Sostenibilidad y Salud para el Plan estratégico de regeneración de la Playa de Palma, realizado por Victoria Fiol Duran - LANDLAB, laboratorio de paisajes (Miriam García García y Jordi Miró Rábago.

El Premio Hábitat ha sido para el edificio residencial Viciana en Valencia, de José Fernández-Llebrez Muñoz; el Premio Nueva Bauhaus al Pabellón de Servicios y Alberca en Tibi (Alicante), de noname29-Alfredo Payá, y Premio Profesión a una casa ubicada en Colònia de Sant Pere (Mallorca), del estudio TEd'A arquitectes.

En cuanto a las distinciones especiales, el Premio de Arquitectura Española ha recaído en Can Saltiri (recuperación del acceso al Castillo de Rupit), en Barcelona, de Carles Enrich Studio; el Premio de Urbanismo Español ha sido otorgado al Plan Especial Urbanístico y de Mejora Urbana del Tejido Residencial de la Fira de Barcelona y la Modelo, realizado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Regional, y el Premio a la Permanencia ha sido para la Restauración del Mercado de Santa Caterina, en Barcelona, del estudio Miralles Tagliabue - EMBT, realizada hace 20 años.

"Cuando hablamos de calidad arquitectónica estamos hablando, en realidad, de calidad democrática. Por eso desde el Ministerio, como establece la propia Ley de Calidad de la Arquitectura, defendemos que la arquitectura es un bien de interés general. Una sociedad que cuida sus espacios está, en el fondo, cuidando a las personas que los habitan. Porque la arquitectura no consiste únicamente en construir espacios; consiste en construir significado, memoria y futuro", ha afirmado el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero.