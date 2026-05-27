Refugios de la Guerra Civil: Verónica Domingo Alonso recorre de Bilbao a Gernika las sendas de la desmemoria

Exposición de Verónica Domingo Alonso 'MemoriArtean. El arte de la memoria' en el Museo Guernica de la Paz - MUSEO DE LA PAZ DE GUERNIKA

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Paz de Gernika acoge desde el 15 de mayo y hasta el 13 de septiembre la exposición de Verónica Domingo Alonso 'MemoriArtean. El arte de la memoria', cuarta muestra organizada en colaboración con el grupo de investigación MHLI (Memoria Histórica en las Literaturas Ibéricas) de la UPV/EHU.

El proyecto expositivo se articula en torno a la idea del refugio antiaéreo como espacio de protección frente al bombardeo y el miedo, tomando como referencia los ataques sufridos por Bilbao, Getxo y Gernika durante la Guerra Civil española. De este modo, Domingo Alonso recorre y documenta estos refugios para rescatar las huellas dejadas por quienes los habitaron, situando su trabajo en el cruce entre memoria histórica, experiencia traumática y mirada contemporánea.

La artista despliega un amplio repertorio de técnicas: obras basadas en fotografía (esculturas, metacrilatos intervenidos, banderolas), grabado, pintura al óleo y videocreación.

Concretamente, a la entrada de la exposición, el público se encuentra con una escultura sobre el bombardeo de Gernika construida con lonas y sacos, a la que se suman grabados en tinta que evocan las explosiones, metacrilatos con fotografías manipuladas de época y grandes óleos sobre lienzo que muestran rastros de destrucción.

Mientras, en la sala audiovisual se proyectan los vídeos 'Bombs Whistle' y 'Gudako Soinuak', desarrollados en el marco del proyecto 'Metralla Zauriak'.

Los comisarios de la exposición, Ismael Manterola y Andere Larrinaga, resaltan que en las obras de arte basadas en fotografías históricas, Verónica Domingo muestra un riguroso testimonio de lo ocurrido, mientras que en los óleos, grabados y videoproyecciones, enfatiza en la experiencia emocional del drama de los bombardeos, tanto con el color como con la viveza y espontaneidad de los trazos. "En ambos se hace presente la devastación, la destrucción que dejan las bombas", añaden.

Así, destacan que las imágenes son borrosas, en blanco y negro, similares a los recuerdos de los que vivieron la guerra, próximas a los recuerdos de pesadillas. Según resaltan, con estas imágenes la artista se acerca a aquellas terribles experiencias; más allá de lo que se conoce y facilita que se escuche, vea y sienta lo que aquella sociedad vivió: un "castigo infringido sin ninguna culpa". Ante estas armas, resumen que no había más remedio que refugiarse bajo tierra, y sin embargo no poder huir de la muerte.

"Me interesan los refugios antiaéreos porque son espacios invisibilizados, no lugares creados para sobrevivir unas horas bajo tierra mientras, arriba, se destruían casas y formas de vida", reconoce Verónica Domingo que asegura que sus obras se mueven entre lo real y una memoria no vivida, heredada de otros y esa subjetividad clave para acercase al trauma de los bombardeos". "Lo peor de un bombardeo quizá no es entrar al refugio, sino salir de él y enfrentarse a lo que queda del pueblo, de la casa o de la gente que conocíamos", sentencia.

'MemoriArtean' nace en 2022 como proyecto conjunto entre el Museo de la Paz de Gernika y el grupo MHLI, con el objetivo de abordar la memoria conflictiva del pasado a través del arte contemporáneo, mediante exposiciones, seminarios y actividades que den visibilidad a artistas vascos que trabajan estas temáticas.

En este contexto, la obra de Verónica Domingo se inserta en una trayectoria internacional consolidada, con exposiciones en centros como Matadero Madrid, Museo Casa de la Moneda, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, C3A de Córdoba o Tama Art Museum de Tokio, entre otros.