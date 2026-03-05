Sector de las Galerías de Arte anuncia una "acción reivindicativa" por un IVA reducido en la inauguración de Arco

Obras expuestas durante la 45ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España (ARCO) en IFEMA, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). L - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector de las galerías de arte contemporáneo llevará a cabo una nueva acción reivindicativa coincidiendo con la inauguración oficial de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (Arco), a la que está prevista la visita del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y los Reyes.

El objetivo de la protesta es dar visibilidad a la "falta de respuesta" a una situación que consideran "insostenible para las galerías españolas". Las galerías denuncian que en España se aplique un un 21% de IVA en la venta de obras de arte frente a IVAs como el 6% en Portugal, el 5% en Italia, o el 5,5% en Francia.

Las galerías han avisado de que la acción prevista para las 11 horas "no va dirigida contra la Casa Real ni contra Su Majestad el Rey, cuya presencia institucional respetan plenamente". "La protesta se circunscribe exclusivamente contra la inacción y ausencia de interlocución entre los ministerios de Cultura y de Hacienda que lleven a una solución real para todo un sector, y a la falta de comprensión y adecuación de unas políticas culturales coherentes con las artes visuales", ha explicado el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo en un comunicado.

Esta reivindicación viene precedida en esta edición de ARCO por la protesta protagonizada por los artistas visuales, que tuvo lugar este miércoles en el Pabellón 7 de IFEMA, "como afectados de este agravio comparativo fiscal al que están expuestos".

La asociación nacional de galerías de arte contemporáneo recuerda que "no son privilegios, sino una petición que aborda cuestiones como una fiscalidad justa e igualitaria con el resto de la cultura y del sector europeo, un apoyo estructural al mercado del arte y a la internacionalización de nuestra cultura y patrimonio, fundamentales para garantizar la sostenibilidad y competitividad del ecosistema artístico español".