La Semana acoge hoy los estrenos de 'Subsuelo', 'Frontera' y dos filmes premiados en Berlín y Cannes

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) acogerá este sábado, 25 de octubre, los estrenos mundiales de las películas españolas 'Subsuelo' y 'Frontera', así como los estrenos en España de 'El sendero azul', Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Berlín, y 'Resurrection', Premio Especial del Jurado en Cannes.

La coproducción hispano uruguaya 'Subsuelo', dirigida por el español Fernando Franco, se proyectará en el Teatro Calderón, a donde acudirá tanto el cineasta como los actores Sonia Almarcha, Diego Garisa y Julia Martínez para presentar la cinta.

Se trata del cuarto largometraje del sevillano, quien cuenta con un Goya a Mejor dirección novel por 'La herida' (2013), y es una adaptación de la novela homónima del escritor argentino Marcelo Luján. La historia, incluida en Sección Oficial, es un morboso relato que disecciona la fragilidad de unos vínculos familiares atravesados por la culpa y el deseo.

'El sendero azul', cuatro largometraje del cineasta brasileño Gabriel Mascaro, será otro de los filmes protagonistas en la Sección Oficial de la segunda jornada de la Semana. La cinta se alzó con tres galardones en el Festival de Berlín, entre ellos el Premio del Jurado Ecuménico y el Gran Premio del Jurado.

En estreno nacional, esta producción entre Brasil, México, Chile y Países Bajos está protagonizada por Denise Weinberg y Rodrigo Santoro, para narrar la historia de Tereza, una mujer de 77 años forzada a dejar su hogar en el Amazonas para retirarse a una colonia donde el gobierno envía a las personas mayores a pasar sus últimos años de vida. El director del filme visita Valladolid para la presentación.

También este sábado y en el Teatro Calderón, el director chino Bi Gan estrenará en España 'Resurrection', tras su paso por el Festival de Cannes, donde se llevó el Premio Especial del Jurado, pues este relato homenaje a la Historia del Cine supuso un "evento cinematográfico".

Otro de los estrenos en Sección Oficial, en este caso mundial, será el de 'Frontera', thriller de época que viaja a un paso de refugiados en la España de 1943, que se proyectará en la Gala RTVE, en el Teatro Carrión.

La cinta está dirigida por la catalana Judith Colell y cuenta con un reparto formado por Miki Esparbé, Bruna Cusí, María Rodríguez Soro, Jordi Sánchez y Asier Etxeandia, quienes ofrecerán una rueda de prensa de presentación.

'LA VOZ DE HIND' Y 'PALESTINE 36'

Por otro lado, en otras secciones del festival, destacan las proyecciones de 'La voz de Hind', de la directora y guionista tunecina Kaouther Ben Hania, que invita a sumergirse, a través de las grabaciones reales, en el intento desesperado de rescatar a Hind Rajab, una niña de seis años atrapada en un coche que estaba siendo bombardeado por el ejército israelí en la Franja de Gaza.

La nominada al Oscar en dos ocasiones, que ya ha pasado en otras ediciones por Seminci, estrenó esta película en el Festival de Venecia, donde conquistó el Gran Premio del Jurado y otros ocho galardones, antes de alzarse con el premio del público en San Sebastián. La película se proyectará en el Teatro Carrión en el marco de Constelaciones.

Asimismo, este sábado en la Sala Fundos tendrá lugar el estreno nacional de 'Palestine 36', programada en Punto de Encuentro. Dirigida por la cineasta Annemarie Jacir, la cinta acerca a uno de los sucesos clave de la resistencia palestina, el histórico levantamiento de los agricultores contra la ocupación británica que puso fin al protectorado en 1936.

La película, estrenada en el Festival de Toronto, está protagonizada por Jeremy Irons, Liam Cunningham y Saleh Bakri. Seleccionada como candidata a los Oscar por Palestina, es la única película que ha podido rodarse en el país en los últimos dos años, una inmersión épica en las revueltas de los agricultores enriquecida con imágenes de archivo.