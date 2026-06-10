SON Estrella Galicia Posidonia pone a la venta las entradas para el 10º aniversario en Formentera

Archivo - El cantante gallego Carlos Ares fue el primer artista en participar en esta novena edición en la plaza de la iglesia de Sant Ferran. - ESTRELLA GALICIA - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

SON Estrella Galicia Posidonia pondrá este miércoles a las 12.00 horas a la venta las entradas para la edición con la que celebrará su décimo aniversario, que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre de 2026 en Formentera.

El festival conmemorará una década de trayectoria recuperando a algunos de los artistas más destacados que han pasado por sus escenarios durante estos años, junto a nuevas incorporaciones que formarán parte de un cartel que, fiel a la filosofía del evento, volverá a mantenerse en secreto hasta su celebración.

La cita reunirá nuevamente a tan solo 350 asistentes en distintos enclaves de la isla balear, consolidando un formato íntimo que combina música, gastronomía local, sostenibilidad y experiencias vinculadas al entorno natural de Formentera.

Desde su nacimiento, Posidonia se ha definido como "un festival para quienes huyen de los festivales", con una propuesta basada en aforos reducidos, escenarios singulares y una programación que mezcla artistas consolidados y talentos emergentes.

A lo largo de sus nueve primeras ediciones, el encuentro ha acogido a 78 artistas, 83 conciertos y 17 sesiones de DJ. Por sus escenarios han pasado nombres nacionales e internacionales como The Vaccines, Baiuca, Maria Arnal i Marcel Bagés, Carlos Ares, Roosevelt, Queralt Lahoz, Israel Fernández o Jorge Drexler, además de propuestas emergentes como KABEAUSHÉ, Pongo, Crystal Murray o Los Bitchos.

Formentera volverá a ser uno de los ejes centrales del proyecto. Durante estos diez años, el festival ha organizado más de 30 rutas por tierra y mar junto a medio centenar de expertos locales para acercar a los asistentes la historia, el patrimonio, la biodiversidad y la astronomía de la isla. Asimismo, ha recorrido más de 60 kilómetros de senderos y espacios naturales en actividades vinculadas al conocimiento del territorio.

El compromiso medioambiental continúa siendo uno de los rasgos distintivos de la iniciativa. SON Estrella Galicia Posidonia cuenta con el sello TRUE Platinum Zero Waste y colabora desde hace años con proyectos de conservación como Save Posidonia Project, dedicado a la protección de las praderas de posidonia oceánica.

En el ámbito local, el festival ha trabajado durante sus nueve ediciones con más de 140 empresas y agentes de Formentera y ha contado con la participación de más de 30 restaurantes y chefs de la isla para desarrollar su propuesta gastronómica. Además, más de 2.500 visitantes procedentes de fuera de la isla han participado en la experiencia desde su creación.