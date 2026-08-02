Sumar insta al Gobierno a suprimir cualquier ayuda pública que reciba la tauromaquia y reconvertir las plazas de toros

Archivo - Plaza de toros de Huesca, coso Huesca, festejo taurino, Huesca - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a garantizar que ninguna subvención, ayuda, premio o reconocimientos con cargo a los presupuestos de la Administración General del Estado se destine a espectáculos taurinos "que impliquen el maltrato o la muerte de animales".

Así lo ha pedido Sumar en una iniciativa, para su debate en la Comisión de Hacienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que piden la retirada del apoyo público a la tauromaquia y la reconversión de los espacios taurinos.

Sumar destaca la postura iniciada por el Ministerio de Cultura en 2024 cuando suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia al considerar "que la mayoría social no comprende que se reconozca con fondos públicos un espectáculo que implica sufrimiento animal".

La formación pide elaborar y hacer público, "en aras de la transparencia", un informe que detalle la totalidad de los fondos públicos -estatales, autonómicos, provinciales y locales, así como los procedentes de fondos europeos- destinados directa o indirectamente al sostenimiento de la tauromaquia, desglosados por administración, concepto e importe; y revisar las líneas de ayuda de carácter sectorial, en particular las dirigidas a la ganadería, con el fin de evitar que operen como una "financiación encubierta" de la tauromaquia e impulsar ante la UE que los fondos de la Política Agraria Común no sostengan actividades vinculadas a la lidia.

Asimismo, reclaman crear un fondo estatal para la reconversión de plazas de toros y demás recintos taurinos en desuso o infrautilizados, que apoye su transformación en equipamientos culturales, sociales o económicos al servicio de la ciudadanía; promover el cese progresivo de todo apoyo público a la tauromaquia, así como el desarrollo de campañas de sensibilización en materia de bienestar animal; y adoptar medidas para proteger a los menores de la exposición a los espectáculos taurinos.

En la exposición de motivos, Sumar señala que la asistencia a la tauromaquia se sitúa en torno al 1,9 por ciento de la población españolas, por lo que defiende que el dinero público "deje de sostener una actividad rechazada por la mayoría social".

"Si la tauromaquia cuenta, como sostienen sus defensores, con un respaldo social suficiente, no debería precisar de subvenciones ni de apoyos públicos para subsistir", remarca Sumar.

En el caso concreto de la reconversión de las plazas de toros, la formación pone de ejemplo el caso de la antigua plaza de toros de Las Arenas, en Barcelona, transformada en un centro comercial y de ocio. "Estos espacios pueden acoger usos culturales, sociales y económicos -salas de conciertos, teatros, centros culturales, mercados o espacios polivalentes- capaces de generar actividad y empleo sin necesidad de recurrir al sufrimiento animal", concluye Sumar.