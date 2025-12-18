La tercera entrega de 'Ávatar' abre la temporada navideña en los cines a los que también llega 'Vida privada' y 'Keeper'

Escena de 'Avatar fuego y cenizas' - TWENTIETH CENTURY FOX

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El estreno de la nueva entrega de Avatar abre la temporada navideña en los cines. James Cameron vuelve a la gran pantalla con la tercera y esperada aventura de los na'vi. 'Vida privada', protagonizada por Jodie Foster, la película de terror 'Keeper', 'El Extranjera y la última película protagonizada por Marisa Paredes llegan también este vierness a los cines

'Avatar: Fuego y ceniza', la tercera película de la exitosa franquicia 'Avatar' llega a los cines tres años después de su última entrega. James Cameron vuelve a llevar al público a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder na'vi Jake Sully, la guerrera na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully. En la película, estarán Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jermaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. y Kate Winslet.

Jodie Foster protagoniza 'Vida privada', su primera película en francés donde interpreta a la reputada psiquiatra Lilian Steiner, la cual emprende una investigación sobre la muerte de una de sus pacientes, de la que está convencida que ha sido asesinada.

En 'Keeper', dirigida por Osgood Perkins, hijo de mítico protagonista de 'Psicosis', una escapada romántica a una cabaña aislada se convierte en una auténtica pesadilla cuando una presencia oscura obliga a la pareja a enfrentarse al inquietante pasado de la propiedad. Tatiana Maslany y Rossif Sutherland protagonizan esta cinta de terror.

François Ozon lleva al cine 'El extranjero', la adaptación cinematográfica de la novela de Albert Camus. Benjamin Voisin interpreta a un hombre tranquilo y reservado de unos treinta años que asiste al funeral de su madre sin derramar una lágrima. Al día siguiente, inicia una aventura con una compañera de trabajo, y vuelve a su rutina con aparente normalidad. Pero su vida se ve alterada por su vecino que lo involucra en sus oscuros asuntos personales.

Este viernes llega también a los cines 'Emergency Exit', el último largometraje de Lluis Minarro, con Marisa Paredes en el que fue su último papel. Una ensoñadora road movie coral con tintes surrealistas. Su guion, con diálogos entre los irónico y lo provocador, sigue a 14 personajes que viajan en un misterioso vehículo del que no pueden bajar con facilidad. Durante esta travesía entre la vida y la muerte, el sueño y la vigilia, los pasajeros fabulan sobre su identidad mientras avanzan entre paisajes irreales. Emma Suárez, Oriol Pla, Albert Pla, Francesc Orella, Gonzalo Cunill y Aida Folch completan el reparto.