Urtasun, ante un posible traslado del Guernica al País Vasco: "Sé que es una reivindicación histórica"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha pronunciado respecto a la petición de un posible traslado del cuadro 'Guernica' del Museo Reina Sofía a un museo vasco, asegurando que sabe que se trata de "una reivindicación histórica", pero sin ampliar esta respuesta en su turno de réplica durante su primera intervención en la Comisión de Cultura del Congreso.

Previamente, el portavoz del PNV, Joseba Andoni, en la segunda ronda de preguntas, ha instado a Urtasun a que el cuadro 'Guernica' de Picasso (1937), alojado en el Museo Nacional Reina Sofía, esté en el País Vasco que "es el lugar donde debería estar".

"Es una reclamación histórica y legítima que el pueblo vasco ha hecho. Es una petición de la que no vamos a cejar en el empeño", ha señalado el diputado vasco, que ha pedido al ministro que tome decisiones políticas en torno a esto y que no se "escude" en lo que dicen los técnicos de que es "imposible". "No sabemos ni por qué ni en base a qué criterios dicen que eso es imposible", ha comentado.

No es la primera vez que surge este debate en el Congreso, ya que, por ejemplo, recientemente el predecesor en el cargo de Urtasun, Miquel Iceta, ya había descartado esta petición --en el año 2022 por parte de EH Bildu--. En esa ocasión, el por entonces ministro alertaba del "crimen" que supondría "poner en riesgo" la obra, ya que los informes técnicos "desaconsejan" el movimiento de la misma.

"No dudo que sería una forma de reconocer el dolor, el agravio, el crimen que se produjo, pero sería un crimen mayor poner en riesgo una obra que ha sido un símbolo no solo para la libertad de vascos y el conjunto de los españoles, sino para todos aquellos ciudadanos del mundo que aborrecen las guerras", destacó entonces Iceta.

En este sentido, recordó que todos los informes técnicos recabados por su cartera "desaconsejan absolutamente" el traslado, una cuestión que se ha suscitado a lo largo de los años.

Al respecto, Iceta apuntó que en 1998 se realizó un simposio internacional sobre los problemas "éticos y técnicos" de la manipulación de obras de arte, poniendo al 'Guernica' como ejemplo y que concluyó con un informe que "desestimaba cualquier traslado, incluso el cambio de sala en el propio Reina Sofía".