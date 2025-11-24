Urtasun tacha de "decepcionante" la COP30: "Nada es ajeno al cambio climático, tampoco la cultura"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el Hyatt Regency Hesperia Madrid, a 24 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha calificado "por lo menos, de decepcionante" el resultado de la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil), que ha finalizado este sábado con un acuerdo climático, aunque sin objetivos concretos sobre fin de los combustibles fósiles.

"Nada es ajeno a la mayor amenaza a la que se ha enfrentado jamás la humanidad y tampoco la cultura. Y es particularmente relevante mencionarlo en esta semana que salimos de una COP que ha sido por lo menos decepcionante, si me lo permiten", ha recalcado durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press este lunes en Madrid.

Además, ha recordado que el "mayor impacto" que ha vivido España en materia cultural ha sido la dana. "Por eso desde el Ministerio de Cultura destinamos más de cinco millones de euros en ayudas nuevas culturales (...), apoyamos psicológicamente a los profesionales afectados y aceleramos los protocolos de emergencia", ha resaltado.