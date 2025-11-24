WWF pide a los gobiernos en la COP CITES medidas urgentes para evitar la extinción de las anguilas. - WWF

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

WWF ha instado a los gobiernos reunidos desde este lunes en la Conferencia de Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres que pongan en marcha medidas "urgentes" para evitar la extinción de las anguilas.

En concreto, la ONG ha pedido a los países que refuercen la cooperación internacional con respecto a las anguilas, que implementen controles efectivos del comercio y que adopten medidas de restauración de sus hábitats. Asimismo, ha reclamado una gestión de las pesquerías que siga el consejo científico y que evite que se extingan.

Además, ha hecho un llamamiento a reforzar la ambición y la coherencia del régimen internacional de comercio de vida silvestre y urge a los países a adoptar medidas firmes para frenar la pesca insostenible y el comercio ilegal de especies como los tiburones, rayas y anguilas.

Más allá de ello, ha solicitado a los países que fortalezcan la cooperación y la aplicación de la ley frente al tráfico de especies terrestres, incluyendo elefantes, grandes felinos asiáticos y jaguares; y ha destacado la necesidad de avanzar hacia un plan de acción de género en CITES que garantice una gobernanza inclusiva.

En líneas generales, WWF ha celebrado la propuesta de incluir a dos nuevas especies, la anguila japonesa y la americana, en el Apéndice II del CITES que regula el comercio internacional de especies amenazadas. Aún así, ha insistido en que3 es urgente eliminar las barreras que impiden su migración y restaurar los hábitats de agua dulce y en que hay que intensificar la lucha contra el tráfico ilegal, reforzar las sanciones y adoptar medidas urgentes para gestionar su captura.

Además, ha incidido en que su aspecto similar y su comercialización en distintos estados de desarrollo, crías (angulas) y adultas (anguila), dificultan el control y favorecen el tráfico ilícito de la especie europea, "uno de los más rentables del mundo en especies acuáticas".

"La inclusión de estas especies en CITES es un paso fundamental para poder abordar el tráfico ilegal que afecta a la especie europea. Aunque también hay que abordar otras amenazas que afectan a la especie: sin una gestión eficaz de la captura y el comercio, las anguilas seguirán acercándose a su extinción", ha advertido la técnico del programa de biodiversidad de WWF, Silvia Díaz Lora.