Victorino Martín, elegido asesor taurino en el 126 aniversario de la Corrida de la Prensa

Foto de familia previa a la presentación de la Corrida de la Prensa 2026. - MIGUEL BERROCAL / APM

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Victorino Martín ha sido elegido como el asesor taurino en el 126 aniversario de la Corrida de la Prensa, en reconocimiento por "su habitual cercanía, apoyo y cariño" hacia la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Así lo ha anunciado este lunes la secretaria general de la APM, Mónica Tourón, en la presentación oficial del tradicional festejo de los periodistas.

Esta edición de la Corrida de la Prensa --que tendrá lugar el 28 de mayo, a las 19.00 horas, en la Plaza de Toros de las Ventas-- cuenta con un cartel protagonizado por los toreros Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi, quienes lidiarán reses de la prestigiosa ganadería de Juan Pedro Domecq y se disputarán la Oreja de Oro de la APM.

Mónica Tourón ha dado la bienvenida a los asistentes y en nombre de la presidenta de la APM, María Rey, quien no ha podido asistir. "Desde que asumió la Presidencia de la Asociación, esta es una de las citas a las que María Rey acude con más ilusión y orgullo, pues, como le habréis oído decir en distintas ocasiones, es una gran responsabilidad cuidar las tradiciones que forman parte de la historia de nuestra Asociación centenaria. Y la Corrida de la Prensa es, sin duda, una de las principales", ha expuesto la secretaria general de la asociación.

Asimismo, ha aprovechado para ensalzar la figura de los cronistas taurinos, "una rara avis en la profesión por su manera de relatar lo ocurrido". "Su uso del lenguaje, la construcción de sus frases, su control del diccionario o su dominio de las figuras retóricas convierten sus crónicas en auténticos tratados literarios", ha asegurado, recordando el uso que hacen de la metáfora, el epíteto, el oxímoron o la ironía.

Así, ha destacado históricos nombres como Mariano de Cavia, Antonio Díaz Cañabate, Alfonso Navalón, Julio de Urrutia, Santos López Pelegrín 'Abenamar', Gregorio Corrochano, Joaquín Vidal, Barquerito, el recientemente desaparecido Miguel Ángel Moncholi, Manolo Molés y Vicente Zabala Portolés, "a quien le debemos que la Corrida de la Prensa llegue hoy a celebrar su 126 edición". "Tomó las riendas y recuperó y le dio el brillo que se merece nuestra corrida de los periodistas", ha añadido.

El evento ha contado también con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva de la APM Luis Ayllón, José Francisco Serrano Oceja, Juan Caño, Javier Aldea y Luis Fermín Moreno; Víctor Zabala, gerente de Plaza 1, y el maestro José Ortega Cano, entre otros periodistas y personalidades del mundo del toreo.

Por su parte, Rafael G. Garrido, presidente de Plaza 1, empresa gestora de Las Ventas, ha presentado el cartel oficial de la Corrida de la Prensa y ha subrayado la gran expectación generada desde su anuncio, ya que el festejo de los periodistas colgó el cartel de "no hay billetes" más de dos meses antes de su celebración.

"Vivimos un momento de resurgimiento de la tauromaquia, especialmente por el acercamiento del público joven. Corridas como esta contribuyen a preservar una tradición profundamente arraigada en nuestra cultura", ha asegurado.

También han estado presentes los diestros que participarán en la Corrida de la Prensa, a excepción de Andrés Roca Rey, que ha enviado una carta. Todos ellos han agradecido a la APM su "magnífico trato" y "la amabilidad con la que nos acogen", al tiempo que han trasladado su "ilusión" por formar parte de un evento "por el que han pasado los matadores más importantes de la historia".

Por último, el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Martín, ha aclarado que "una de las cosas que le preocupaba" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, era que "la Corrida de la Prensa fuera una corrida relevante". Por ello, ha agradecido a Plaza 1 que "haya cogido el guante" y hecho "este cartel de máximo lujo". "Espero que ese día sea muy bonito, que los toreros triunfen y que todos salgamos 'toreando' por la Puerta de Alcalá", ha concluido.