El Teatro Real traslada su "más sentido pésame" a familiares y amigos de víctimas del accidente ferroviario

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MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ha publicado un mensaje en redes sociales en el que trasladan su "más sentido pésame" a los familiares y amigos de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), donde hasta el momento hay 64 muertos por el choque de dos trenes, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla La Mancha.

"Nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo). Deseamos pronta recuperación a todos los heridos", ha publicado el Teatro Real en X.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo.