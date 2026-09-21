El Carroza del Teatro Real desembarca este jueves en la Plaza Mayor de Cáceres con actuaciones de jóvenes promesas

El concejal de Cultura, Jorge Suárez; Lourdes Sánchez-Ocaña, en representación del Teatro Real, y al director en Cáceres de la oficina de Renta 4, Carlos Gutiérrez - EUROPA PRESS

CÁCERES, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real de Madrid desembarca este jueves, 24 de septiembre, en la Plaza Mayor de Cáceres donde se instalará La Carroza del Real, una réplica en pequeño formato del escenario original --de 12 metros de largo y ocho de ancho-- que viaja por el país para acercar la lírica a todos los públicos a través de actuaciones de jóvenes emergentes.

La cita será a las 20,30 horas y la idea es convertir la plaza cacereña en un patio de butacas, ya que se instalarán unas 500 sillas para que el público pueda disfrutar de las actuaciones, que también podrán seguirse de pie como en otros conciertos gratuitos que tienen lugar en el principal foro de la ciudad.

Los detalles de La Carroza del Real se han presentado este lunes en rueda de prensa con la participación del concejal de Cultura, Jorge Suárez, Lourdes Sánchez-Ocaña, en representación del Teatro Real, y el director en Cáceres de la oficina de Renta 4, Carlos Gutiérrez, entidad que patrocina esta iniciativa y que también cumple 40 años, al igual que Cáceres que celebra el 40 aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad.

Sánchez-Ocaña ha explicado que la carroza replica la embocadura del Teatro Real en pequeño formato y está hecha a partir de un contenedor de los que tradicionalmente se usaban para transportar y almacenar las escenografías de las óperas. Este contenedor se ha transformado y se ha mecanizado para convertirse en ese escenario.

"Quienes se aproximen el jueves por la mañana a la Plaza Mayor irán viendo cómo toma forma y cómo se va convirtiendo en ese escenario del Teatro Real. Mide 12 metros de largo por 8 de ancho y la verdad que el resultado es espectacular", ha añadido Sánchez-Ocaña, que ha señalado que es uno de los proyectos más queridos por el público.

El escenario itinerante de la Carroza del Real empezó su andadura en el 2021 y ya ha recorrido unas 140 localidades de toda España, incluido las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y solo tiene en su debe la visita a las Islas Canarias por cuestiones de intendencia y desplazamiento.

"Es el gran agente de difusión de la lírica, el escenario es una réplica exacta de la embocadura del escenario del Teatro Real, porque tiene una vocación, acercar el Real a todos los ciudadanos, romper los muros físicos del edificio en Madrid, pero que es el teatro de todos", ha insistido.

A este escenario se subirán el jueves en Cáceres jóvenes talentos del programa internacional 'Crescendo', que cumple 6 ediciones y por el que han pasado 120 jóvenes de más de 20 nacionalidades. "Todos ellos, pese a su juventud, tienen un talento desbordante, y algunos ya están es grandes escenarios españoles e internacionales", ha apuntado Sánchez-Ocaña, que ha recalcado que "no hay que tenerle miedo a la ópera" porque "es para todos los públicos", por lo que ha animado a todos a que "no se lo pierdan".

En Cáceres, el programa artístico contempla la actuación del pianista Álvaro Martín; la soprano Marlin González; la mezzosoprano Ester Ferraro; el tenor Marcelo Solís, y el barítono Alejandro von Büren, que interpretarán obras de Isaac Albéniz, Puccini, Donizetti, Jacques Offenbach, Verdi o Bizet, entre otros.

LA CULTURA COMO MEDIO TRANSFORMADOR

Por su parte el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha incidido en que La Carroza del Real "es uno de los eventos que nos marca en el calendario y que es una muestra más de que esta ciudad está apostando por la cultura como medio de transformación de la sociedad".

"Se trata de poder traer a Cáceres todas aquellas iniciativas que vemos en televisión o están alejadas de nuestras calles... para que sean puntos de encuentro y para mostrar los talentos que hay tanto dentro como fuera de la ciudad", ha explicado Suárez, que ha enmarcado la visita de La Carroza del Real como una apuesta más para enriquecer la candidatura de Cáceres a Ciudad Europea de la Cultura en 2031.

Así, ha recalcado que esta iniciativa también bebe del proyecto 'Transcultura' con el que Cáceres concurre al título europeo como "esa forma de transmitir el talento, nuestra cultura y sobre todo nuestros valores". "Somos una ciudad periférica, y lo que tenemos que hacer es que se nos conozca, y que aquí se trabaja por y para la cultura", ha dicho Suárez.

En su intervención, ha recordado que este año es "muy especial", ya que se cumplen 40 años desde que en 1986 la Unesco otorgó el título de Patrimonio de la Humanidad a la ciudad, por lo que "unir cultura y patrimonio es una de las experiencias que todo cacereño tiene que vivir".

Se trata de la segunda vez que La Carroza del Real visita Cáceres, donde ya estuvo en 2023, solo dos años después de iniciarse el proyecto en 2021, que tiene como objetivo "acercar el teatro, la lírica y las artes escénicas a la ciudadanía". "Nosotros queremos una cultura que sea abierta a todos y que todos tengan la posibilidad de vivirla al igual que podemos hacerlo en cualquier otro punto de España y fuera", ha incidido el concejal.

"La Plaza Mayor es uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad y por donde pasan los cacereños, así como miles de visitantes cada año", ha subrayado, "y poder convertirlo en escenario para la lírica, supone llevar la cultura al mismo corazón de la ciudad".

"Animo a los cacereños, cacereñas y visitantes a que vengan a la Plaza Mayor, a la portada del Ayuntamiento, a disfrutar de este evento. Y quiero agradecerles que se hayan fijado en Cáceres para traer esa pizquita de uno de los lugares más emblemáticos como es el Teatro Real, y que de esta forma podamos disfrutarlo", ha concluido Suárez.

Por su parte, el representantes de Renta 4 ha explicado que el lema de este 40 aniversario es '40 años a tu lado', con el objetivo de acercar el mundo de las inversiones a los ciudadanos. "Y hemos entendido que este año la excelencia debía aplicarse no solo a los mercados sino a la sociedad y por eso hemos decidido compartirlo de manera gratuita con toda la ciudadanía cacereña a través de este evento. Es un regalo muy especial para la ciudad", ha concluido.