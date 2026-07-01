David Rockefeller Jr., nuevo patrono de honor del Teatro Real

Archivo - David Rockefeller Jr. pronuncia unas palabras en el East Room de la Casa Blanca durante la ceremonia de los galardonados del Praemium Imperiale 2023 en Washington D. C., el martes 12 de septiembre de 2023. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, ha propuesto al filántropo y conservacionista neoyorquino David Rockefeller Jr., miembro de la cuarta generación de la famosa dinastía empresarial, como nuevo patrono de honor del Teatro Real.

Esta propuesta ha sido apoyada por el ministerio de Cultura, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y aprobada por unanimidad por el Patronato de la institución.

Rockefeller es el primer patrono de honor del Teatro procedente de la sociedad civil y se une en esa distinción a Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Carmen Calvo.

El estadounidense es patrono del Rockefeller Brothers Fund y anteriormente fue presidente de la Fundación Rockefeller. Ha sido dos veces presidente de Rockefeller & Company, que se convirtió en Rockefeller Capital Management en 2018 y en la que ahora es miembro de su Consejo de Administración.

Además, es, desde 2015, miembro, junto a su esposa, Susan, del Consejo Internacional del Teatro Real, que celebró su última reunión anual el pasado mes de marzo en Madrid.