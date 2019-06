La Fundación Excelentia impulsa un concierto de bandas sonoras de cine el 15 de junio en el Teatro Real de Madrid

Publicado 03/06/2019 10:29:37 CET

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS)

La Fundación Excelentia ha impulsado el 'Concierto de cine' en el Teatro Real de Madrid, una iniciativa en la que la Orquesta Santa Cecilia y las 140 voces de la Sociedad Coral Excelentia interpretarán el 15 de junio a las 20.00 horas los temas de bandas sonoras como la de 'El Señor de los Anillos' o 'Juego de Tronos', entre otras.

Asimismo, bajo la batuta de Kynan Johns, se interpretarán temas como 'Hook', 'Salvar al Soldado Ryan (Hyms to the fallen)', 'Star Wars, Duel of the Fates', y 'I Dry yut tears Africa (Amistad)', de John Williams; 'Juego de Tronos', de Djawadi; 'O Fortuna, Carmina Burana', de Orff; 'Leyendas de Pasión' y 'Avatar', de Horner; '1492 La conquista del Paraíso', de Vangelis; y 'The Lion Sleeps tonight', de Linda, según ha informado la Fundación.

El concierto también acogerá las canciones 'El Código Da Vinci' y 'El Rey León', de Zimmer; 'El Señor de los Anillos', de Shore; 'La Misión' y 'Hasta que llegó su hora', de Morricone; 'Somewhere over the rainbow, El Mago de Oz', de Arlen; 'Titans, Alexander', de Vangelis; 'I will follow him, Sister Act', de Pourcel; y 'Do Re Mi', de la película 'Sonrisas y Lágrimas', y 'Edelweiss', de Rodgers.

Aquellas personas interesadas en acudir al evento pueden adquirir las entradas, cuyos precios oscilan entre los 25 y los 115 euros, en la web del Teatro Real, así como a través del correo reservas@fundaciónexcelentia.org.