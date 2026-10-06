Gregorio Marañón(Teatro Real):"Casi todos intentamos que el mundo artístico quede al margen del incierto rumbo político"

El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, posa para Europa Press, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, ha asegurado que las alianzas entre teatros internacionales cambian, "en el peor de los casos", siguiendo el curso geopolítico, aunque ha defendido que "casi todos" en el mundo artístico desean que este quede "al margen".

"En el peor de los casos, nuestras alianzas también cambiarían siguiendo el curso geopolítico. Pero en el ámbito cultural intentamos casi todos que el mundo artístico permanezca al margen del incierto rumbo político. ¡Ojalá lo logremos!", ha añadido Marañón en una entrevista con Europa Press.

El Real llegará el próximo 14 de octubre a Estados Unidos, el quinto viaje que hace al país, en el marco de los conciertos 'Fire, Guitar, Legend', que llevarán a la Orquesta Titular a Nueva York, Miami y Washington.

"En las ocasiones anteriores el Teatro Real se limitó a ir a Nueva York y, ahora, iremos también a Washington y Miami. No solo festejaremos el significativo 250 aniversario de ese gran país, sino que también pondremos de manifiesto la ambición artística de nuestro proyecto, que no deja de crecer", ha añadido Marañón.

Así, con la dirección musical de Gustavo Gimeno, el Real actuará en el David Geffen Hall del Lincoln Center de Nueva York el 15 de octubre debutará en el Adrienne Arsht Center de Miami, el 17 de octubre. Finalmente, la gira estadounidense terminará en Washington con el Cuarteto de Solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real, compuesto por Gergana Gergova y Margarita Sikoeva (violines), Olga González (viola) y Dragos Balan (violonchelo).

LA IA, UNA "HERRAMIENTA MUY VÁLIDA" SI SE "ENCAUZA DEBIDAMENTE"

El presidente del Real no se ha mostrado preocupado ante la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) a la institución, donde hasta ahora "solo juega un mero papel instrumental", y ha comparado las reacciones "preventivas" con algunas situaciones que se produjeron durante la revolución industrial.

"Por ahora solo juega un mero papel instrumental, en el sentido de facilitar algunas tareas y servicios. Si se encauza debidamente, creo que será una herramienta muy válida. Tengo la impresión de que algunas de las reacciones preventivas son equiparables a otras situaciones que se produjeron en el proceso de industrialización", ha explicado.

Por otro lado, Marañón se ha referido a las cancelaciones de artistas en festivales o citas culturales por razones ideológicas. La más reciente ha sido la exclusión de la autora judía Ariana Harwicz del festival Cultur Alh de Granada por comentarios en redes sociales sobre Israel.

"Para empezar, hay que diferenciar judíos e israelitas. Es una cuestión de principio. En todo caso, yo no vetaría a ningún cantante, sea ruso o israelita, por el mero hecho de serlo. Otra cosa es que estén alineados con unas causas políticas incompatibles con nuestra democracia", ha valorado el presidente.

Aun así, ha asegurado que no es partidario de "politizar" el mundo de la cultura, por lo que no aceptaría que lo hagan quienes piensan de manera "diferente" a él.

"Pero en esto hay que trascender las posiciones personales y solidarizarse institucionalmente con la línea que marque el Gobierno en el ámbito de lo que me pregunta", ha añadido.