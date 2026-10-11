Gustavo Gimeno, director musical del Teatro Real: "Salir de gira es un gran aliciente y motivo de orgullo"

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MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director musical del Teatro Real, Gustavo Gimeno, ha asegurado que para "cualquier institución", salir de gira es "un gran aliciente" y motivo de "orgullo".

"Para cualquier institución salir de gira es, a muchos niveles, un gran aliciente, motivo de orgullo y una gran motivación. Aporta desde diferentes puntos de vista algo también al músico individual, a la institución, a los apasionados de la música o nuestro abonado habitual", ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

Asimismo, el maestro considera que es una forma de mostrar a la escena nacional e internacional lo que pueden aportar. "Es parte de la ambición nuestra y del Teatro. Contribuye a que nuestro público habitual se sienta orgulloso de la institución que es el Teatro Real, nuestra orquesta, nuestra música, nuestros músicos y lo que podemos aportar también a una escena, no solamente nacional, sino internacional, en este caso", ha apuntado.

El Real llegará el próximo 14 de octubre a Estados Unidos, el quinto viaje que hace al país, en el marco de los conciertos 'Fire, Guitar, Legend', que llevarán a la Orquesta Titular a Nueva York, Miami y Washington bajo la dirección de Gimeno.

Además, esta gira se enmarca en las actividades por el 250º aniversario de la independencia del país, aunque Gimeno ha asegurado que no hay que perder de vista cuál es la función de la Orquesta en esta cita.

"La cultura siempre tiene que contribuir a acercarnos los seres humanos, a poder reflexionar, a podernos mirar dentro. Y a poder unir culturas, pueblos, también es un gran momento de acercamiento y de reflexión. Sea para conmemorar un aniversario o en términos generales, está muy bien no perder de vista cuál es nuestra función, de qué manera podemos contribuir o qué papel ocupa la cultura y el arte en nuestras vidas", ha precisado.

El programa de estos conciertos será el mismo en Nueva York, Miami y Washington: 'El amor brujo', de Manuel de Falla (1876-1946) y las 'Siete canciones populares españolas también de De Falla, en la versión de Luciano Berio (1925-2003). También interpretarán el 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo (1901-1999) y, en la segunda parte, 'Scheherezade, Op. 35', de Nikolái Rimski-Kórsakov (1844-1908).

"Por una parte es (el repertorio) madrileño, español, pero también el punto de contacto y de relación entre 'El amor brujo' y Scheherezade, siendo de dos culturas totalmente diferentes. El punto de contacto es el folclore --en nuestro caso español--, pero el folclore, la narrativa, la poesía, lo misterioso, la pasión, la evocación", ha explicado para después avanzar que es un repertorio "evocador, sensual y melancólico".

"NO CREO HAYA QUE PLANTEARSE LO QUE ESPERAN LOS AMERICANOS"

"En nuestras cabezas y en nuestro espíritu, es música con la que hemos crecido. No creo que sirva de mucho y no creo que alguien tenga que plantearse lo que esperan los americanos. ¿Qué es cliché, qué no es cliché? No tiene mucho sentido hacerse demasiadas preguntas más allá de hacer muy buena música de la mejor manera posible y ya está. No sé tampoco qué es lo que espera el público", ha apostillado Gimeno.

Finalmente, el director musical ha añadido que algo "maravilloso" que tiene la música es la capacidad de trasladar a las personas "a un mundo de fantasía", aunque sea por unas horas.

"Es posible abstraerse, incluso es la esencia de la música y de alguna manera el propósito también: conectar con nosotros mismos, con otros y abstraerse de otro tipo de vaivenes", ha zanjado.