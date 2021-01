Joyce Didonato, Jonas Kaufmann y Javier Camarena protagonizarán tres conciertos consecutivos en el Teatro Real

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ofrecerá en tres días consecutivos conciertos protagonizados por la mezzosoprano Joyce DiDonato (13 de enero) y los tenores Jonas Kaufmann (14 de enero) y Javier Camarena (15 de enero).

Los tres cantantes interpretarán programas distintos y complementarios, con un repertorio que incluye dos recitales con piano (DiDonato y Kaufmann) y un concierto lírico con orquesta (Camarena).

Así, la mezzosoprano Joyce DiDonato interpretará obras de Joseph Haydn, Gustav Mahler, Johann Adolph Hasse y Hector Berlioz, en la primera parte y cabaret songs, en la segunda, junto al pianista Craig Terry, con el que conquistó un premio Grammy al 'Best Classical Solo Vocal Album' por el disco de 'Songplay'.

Jonas Kaufmann retorna al Teatro Real con un concierto dedicado en su mayor parte al lieder alemán, acompañado por el pianista Helmut Deutsch. Juntos interpretarán un extenso programa con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Johannes Brahms, Friedrich Silcher, Alexander Zemlinsky, Piotr Ilich Chaikovski, Hugo Wolf, Gustav Mahler, Richard Strauss, Carl Böhm, Antonín Dvorák y Edvard Grieg.

Asimismo, Javier Camarena actuará junto a la Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la dirección de Iván López-Reynoso, interpretando arias de L'italiana in Algeri y Ricciardo e Zoraide de Gioachino Rossini; de Dom Sébastien, Roi de Portugal, Deux hommes et une femme, Don Pasquale y Roberto Devereux, de Gaetano Donizetti; de Romeo et Juliette, de Charles Gounod, y Le roi D'Ys, de Édouard Lalo.