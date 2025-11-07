Archivo - Don Felipe IV y Doña Letízia abanonan el Teatro Real desopués de ver la ópera “Medea”, de Luigi Cherubini, a 19 de septiembre de 2023, en Madrid (España) - Ángel Díaz Briñas - Europa Press - Archivo

Los Reyes Felipe VI y Letizia presidirán, el miércoles 12 de noviembre, el primero de los dos conciertos que la Orquesta Titular del Teatro Real ofrecerá en China, en el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de Pekín.

Los monarcas, que estarán acompañados por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, presenciarán el debut de la orquesta española en este país, que tendrá al frente a Gustavo Gimeno, nuevo director musical del Teatro Real.

El concierto contará con la participación de la soprano Sabina Puértolas, quien también acompañó a la orquesta en su primer concierto en el Carnegie Hall de Nueva York y cuyo éxito interpretando a 'La traviata' fue uno de los grandes hitos de la pasada temporada del coliseo madrileño.

La Orquesta Titular del Teatro Real ha actuado en los últimos años en Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos -en cuatro ocasiones-, Finlandia, Holanda, Reino Unido y Rusia -tres actuaciones-.

La música española será la protagonista de un programa compuesto por 'El amor brujo', de Manuel de Falla (1876-1946); la 'Canción del ruiseñor', de la zarzuela Doña Francisquita, de Amadeo Vives (1871-1932); 'Las hijas del Zebedeo', de Ruperto Chapí (1851-1909), y 'Me llaman la primorosa', de El barberillo de Sevilla, de Manuel Nieto (1844-1915) y Jerónimo Jiménez (1854-1923).

Posteriormente, el viernes día 14 la orquesta ofrecerá un segundo concierto, en la misma sala, con un programa diferente que incluirá el 'Concierto para piano n.º 5', de Ludwig van Beethoven (1770-1827), con la participación del pianista español Javier Perianes; 'El amor brujo', de Manuel de Falla (1876-1946), y la 'Suite Pájaro de fuego', de Igor Stravinski (1882-1971).

Estas actuaciones forman parte del plan estratégico de internacionalización del Teatro Real, con el que está realizando proyectos artísticos, institucionales y sociales en diferentes países, y afianza sus lazos de colaboración con China, iniciados institucionalmente en 2016 con su integración en la Liga Internacional de Teatros de la Ruta de la Seda.

Desde entonces, el Teatro Real ha participado en el Festival Internacional de Cine del NCPA y en el China Shanghái International Arts Festival, ha organizado la proyección de títulos de temática española de su plataforma My Opera Player en la sede del Instituto Cervantes de Peking y Shanghái, y ha ofrecido actuaciones de Authentic Flamenco en el Museo de Arte de Pudong y en el National Centre for the Performing Arts, al que ahora regresa con música sinfónica.