Miguel Ángel, el hombre de la suerte en el Teatro Real: "Gané el Gordo hace 6 años. Puede que sea afortunado"

Miguel Ángel, agraciado con un quinto premio, se entera en directo en el Teatro Real - EDUARDO PARRA-EUROPA PRESS

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel ha sido ha recibido la sorpresa de que su décimo ha resultado premiado en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidadesde desde el patio de butacas del Teatro Real de Madrid, donde se celebra el sorteo este lunes 22 de diciembre. Así, ha vivido en directo cómo el número 23.112 era cantado a las 10.34 horas, en el primer alambre de la cuarta tabla, como uno de los ocho quintos premios del sorteo.

"Estaba un poco dormido en la butaca, pero ha sido escuchar el 23, que es mi número favorito, y despertarme y darme cuenta de que llevaba ese número", ha afirmado el galardonado en declaraciones a Europa Press.

Cuando lo ha comprobado, tal y como apunta, el nerviosismo se ha apoderado de él y ha comenzado a celebrarlo, llamando la atención de los medios de comunicación presentes y del respeto del público que le ha gritado 'Tú sí que vales'. "Es la primera vez que vengo a ver la Lotería. Desde pequeño quería venir, pero siempre he encontrado una excusa para no hacerlo. Pero este año al final me he decidido y he cumplido una ilusión. Me gusta la Lotería como el que va a cazar o va al fútbol", asegura.

El premiado, natural de Mequinenza (Zaragoza) aunque residente desde hace más de 20 años en Maella, reconoce que ha tenido varias veces la fortuna de ser agraciado en la Lotería. "Hace seis años me tocó el Gordo y hace unos 30 años otro quinto premio", ha indicado. Preguntado acerca de su éxito, responde que la clave es "jugar y comprar décimos", aunque también matiza que hay gente que juega mucho más que él y no gana. "Supongo que un poco el factor suerte también será", apostilla.

Ante la pregunta de si se considera ahora un hombre afortunado, ha contestado con una sonrisa: "Sí, puede que sí". En esta ocasión, Miguel Ángel lleva un total de 62 décimos y llegó a Madrid durante este fin de semana. Para acceder al sorteo ha hecho cola desde la madrugada y ha conocido a muchos "paisanos".

"Hemos estado toda la noche haciendo cola, con mucho frío, pero bueno, muy bien. Hemos conocido a gente de todas las comunidades", ha relatado. Pese a que admite estar "agotado", confiesa que ha merecido la pena.

En cuanto al destino del premio, Miguel Ángel ha explicado que a su hija le comprará un coche, aprovechando que hace dos meses que se ha sacado el carné, y a su hijo un ordenador. "A mi hija le compraré un coche para rayarlo por Zaragoza y a mi hijo un ordenador, que se lo iba a comprar él y le dije que le pagaría la mitad, pero ahora se lo compra yo entero", ha celebrado.