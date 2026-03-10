El público del Teatro Real se entusiasma ante hadas y duendes del bosque encantado en 'El sueño de una noche de verano'

Estreno de la nueva producción de 'El sueño de una noche de verano' este martes - TEATRO REAL

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El público del Teatro Real se ha puesto en pie ante las hadas y duendes del bosque encantado en la nueva producción de 'El sueño de una noche de verano' que se ha estrenado este martes.

La adaptación operística que Benjamin Britten realizó de la comedia de William Shakespeare ha vuelto esta noche al Real después de 20 años gracias a un nuevo montaje escénico de Deborha Warner y con la dirección musical de Ivor Bolton, ambos muy vitoreados por el público.

Al estreno han acudido el ministro Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios; el Presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes; o la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

En este montaje, Warner ha potenciado la atmósfera misteriosa, delirante y grotesca de la ópera, creando un mundo de fantasía con la complicidad del escenógrafo Christof Hetzer -autor de la instalación que sirve de marco conceptual a la trama-, del iluminador Urs Schönebaum y del figurinista Luis Filipe Carvalho.

Precisamente, el vestuario es uno de los grandes protagonistas del montaje y aunque remarca la diferenciación de los grupos que protagonizan la ópera -el de las hadas, el de los amantes atenienses y el de los rústicos artesanos-, destaca por encima de todo el romanticismo en las faldas de tul con luces y en las flores bordadas.

También han tenido un peso protagonista y especial los niños y adolescentes, que han encarnado a las hadas y duendes del mundo de sueños. El coro infantil Pequeños Cantores de la ORCAM, 20 niños actores de entre 4 y 8 años, además del resto de jóvenes bailarines y actores han sido muy celebrados entre los presentes, que al terminar la ópera lo han demostrado con casi diez minutos de aplausos.

El juego entre los actores más pequeños era constante durante muchas de las escenas y mientras recorrían con gracia el escenario, sus faldas con luces creaban un juego entre los personajes principales.

La versión de Britten conserva la esencia de la trama y también todo el texto de los personajes, con excepción de una única frase: "Compelling thee to marry with Demetrius" (Obligarte a casarte con Demetrius).

El montaje empieza directamente en el bosque y no en la corte de Atenas, donde Shakespeare situó el inicio, aunque a lo largo de las casi tres horas de ópera las alusiones a la ciudad griega se repiten.

Así, la acción se desarrolla en cuatro mundos muy diferenciados: el de la corte, el de las hadas, el de los rústicos artesanos y el de los amantes. Estos se fusionan y colisionan, además, con el bosque.

Hadas, duendes y seres mágicos se retiran tras el comienzo y así se da paso al juego de parejas que desean casarse, la oposición de la familia y la persecución entre amantes que han sido víctimas de un hechizo de confusión.

Para lograr transportar al público a este mundo de deseos y sueños, el escenario del Real se ha convertido en un espacio con columpios, con elementos de agua y vegetales y así como dos dimensiones -la terrestre y la aérea-.

De hecho, el personaje de Puck -que ha sido encarnado por Daniel Abelson, ha llegado a volar por los aires gracias al bailarín Juan Leiba, que en diversos momentos del montaje se mantenía suspendido en el aire haciendo acrobacias.

La música ha contado con la dirección del celebrado y aplaudido Ivor Bolton, que se ha reencontrado con su Orquesta Titular, después de haber sido, hasta el pasado verano, su director musical (2015-2025).

Así, la melodía que acompaña a las hadas y este mundo mágico se basaba en instrumentos como el arpa, aunque en el mundo de los amantes las evocaciones eran barrocas. En cuanto al mundo de los rústicos, se ha acompañado de viento madera, en las tesituras bajas y de metales en las tesituras más altas. Bolton lo explicó como "un estilo musical mucho más neoclásico".

Al frente de un reparto coral de cantantes-actores han estado Iestyn Davies (Oberon), Liv Redpath (Tytania), Daniel Abelson y el bailarín aéreo Juan Leiba (Puck), Thomas Oliemans (Theseus), Christine Rice (Hippolyta), Sam Furness (Lysander), Jacques Imbrailo (Demetrius), Simone McIntosh (Hermia), Jacquelyn Wagner (Helena), Clive Bayley (Botton), Henry Waddington (Quince), Ru Charlesworth (Flute), Stephen Richardson (Snug), John Graham-Hall (Snout) y William Dazeley (Starveling).

En el tercer y último acto -y después de que el juego de parejas acabe con los amantes emparejados correctamente tras despertar de un hechizo- los artesanos han interpretado una obra de teatro que ha arrancado risas tanto el escenario ficticio como al público del Real.

Finalmente, los humanos se han retirado dando paso a las hadas, que han entrado en el palacio para bendecir la casa y a sus moradores. El público del Real ha entrado en la atmósfera y ha quedado encantado mientras rompía en aplausos ante las pequeñas hadas y duendes.