El público del Teatro Real se rinde ante la trágica opera de ‘Romeo y Julieta’

El Teatro Real acoge la ópera 'Romeo y Julieta' - JAVIER DEL REAL

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El público del Teatro Real se ha rendido ante la ópera 'Romeo y Julieta', de Charles-François Gounod, que se ha estrenado este miércoles 27 de mayo.

Con este montaje, el Real salda su "asignatura pendiente" con este título que ha regresado a su escenario más de un siglo después, a que su última representación se remonta a 1911, algo que el director artístico Joan Matabosch calificaba como una ausencia "sorprendente.

Así, la producción -creada a partir del oxímoron que une la tragedia de Shakespeare y el lirismo de la música de Gounodl- ha recibido la calurosa acogida del público que, al término de la ópera, ha dedicado al elenco casi 9 minutos de aplausos, acompañados de vítores y "bravos".

La celebración ha sido especialmente sonora con la sorpano estadounidense Nadine Sierra, que ha dado vida a Julieta, y para el tenor mexicano Javier Camarena, que la ha acompañado como Romeo. Durante todo el montaje, han recibido sendos vítores al término de cada aria.

Sin embargo, la dirección musical de Carlo Rizzi, dirección de escena de Thomas Jolly y la escenografía de Bruno de Lavenère ha generado algo más de división de opiniones.

Al estreno han asistido, según fuentes del Teatro Real, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra; la Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló Domenech; el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, entre otras autoridades.

'Romeo y Julieta', con libreto de Jules Barbier y Michel Carré, es una coproducción con la Opera national de Paris, y dirigida por Thomas Jolly, creador de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Un baile de enmascarados en el hogar de los Capuleto abre la ópera en su primer acto y ya desde el primer instante el enamoramiento entre Romeo y Julieta marca el paso del montaje.

La tragedia sigue en los siguientes actos hasta el punto álgido, cuando el conde manda al exilio a Romeo. Entonces, el enorme el coro que ha estado de fondo en la escena ha zanjado la primera parte, arrancando calurosos aplausos de los presentes.

Aunque en el texto de Shakespeare, esta obra tiene una dimensión política -rivalidades y luchas entre dos linajes nobles- la transposición operística Gounod la convierte en el telón de fondo, aunque sin dejarlo de lado. El montaje se centra en la tensión sentimental y la esfera interior y privada de los dos protagonistas. Por eso los encuentros entre ambos amantes son las principales figuras.

Tal y como explica Matabosch, los cuatro dúos de amor que han tenido lugar esta noche en el Real son "algo sin precedentes" en la ópera francesa e italiana de la época, por lo que no es que la ópera se convierta, casi, en una sucesión de dúos, sino que cada uno de ellos es un punto culminante.

La Julieta original se despierta después de que Romeo haya muerto, y se suicida con su daga, pero en este montaje, Julieta se despierta antes de la muerte de su amante y su agonía le permite explayarse algunos minutos más en una secuencia apasionada que desemboca en el cuarto dúo de amor que va a cerrar la ópera.

Todo ello, acompañado de la música, a cargo del director musical Carlo Rizzi, que ha completado la tragedia recogiendo la evolución emocional de ambos personajes, desde la inocencia hasta una entrega absoluta hasta la muerte.

El vestuario de Sylvette Dequest hacen al público que regrese continuamente al imaginario shakesperiano aunque con algunas licencias más actuales, como los trajes con brillos.

Así, el escenario ha estado presidido por una gran escalinata giratoria que ha sido la gran protagonista del montaje de 3 horas de duración. La luz y el resto de la escenografía han puesto de manifiesto la fatalidad de los amantes, al situar la trama también en un contexto de epidemia, teniendo como telón de fondo la peste que asoló Verona sutilmente evocada en obra shakesperiana.

Con la ópera de este miércoles, el Teatro Real cierra su fin el homenaje a William Shakespeare, que a lo largo de la presente temporada ha estado personificado en 'Otello', de Giuseppe Verdi, 'La reina de las hadas' de Henry Purcell, 'El sueño de una noche de verano', de Benjamin Britten y el ballet 'Julieta y Romeo' con coreografía de Mats Ek.