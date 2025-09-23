La Semana de la Ópera del Teatro Real ofrece tres retransmisiones gratuitas de 'Otello', 'La traviata' y 'Maria Stuarda'

Archivo - La "Semana de la Ópera del Teatro Real" trae tres retransmisiones gratuitas de "grandes óperas" - TEATRO REAL - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de la 'Semana de la Ópera del Teatro Real' ofrecerá tres retransmisiones gratuitas de grandes óperas en la Plaza de Isabel II, en Madrid, en concreto de 'Otello', 'La traviata' y 'Maria Stuarda', desde este jueves 25 de septiembre hasta el sábado 27. Además, el domingo habrá una 'Jornada de Puertas Abiertas', según ha informado el Teatro Real.

La institución ha explicado que medirá por primera vez en un espectáculo la huella de carbono generada por el público que acuda a la plaza de Isabel II. De este modo, a través de un código QR, el Teatro preguntará a los asistentes tanto la distancia recorrida como el medio de transporte utilizado para venir a la ópera.

Al respecto, el Teatro Real ha indicado que elaborará un informe "detallado" en el que se sumarán las emisiones de todas las fuentes para un análisis posterior de los datos, y señalará los puntos "críticos" de emisión para futuras propuestas más sostenibles de accesibilidad al teatro.

En cuanto a la programación por días, este jueves 25 de septiembre, tendrá lugar la retransmisión en directo de 'Otello', de Giuseppe Verdi, que está actualmente en escena en el Teatro Real, en la Plaza de Isabel II.

Para el viernes 26 de septiembre, también en la Plaza de Isabel II, tendrá lugar la retransmisión de 'La Traviata', de Giuseppe Verdi, que finalizó con "muchísimo éxito" la pasada temporada del Teatro Real, ha afirmado la institución.

El sábado 27 de septiembre, se retransmitirá 'Maria Stuarda', de Gaetano Donizetti, que triunfó el pasado diciembre en el Teatro Real. En cuanto al domingo 28 de septiembre, tendrán lugar las 'Jornadas de Puertas Abiertas' con visita libre por los espacios públicos del Teatro Real. Además, el acceso será gratuito sin registro previo.

Por último, el Teatro Real ha indicado que se realizarán distintos sorteos a través de un formulario disponible en su página web, entre los que se incluyen entradas para ver distintas funciones, suscripciones anuales o tarjetas experiencia.