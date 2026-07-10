El Teatro Real acogerá la entrega de los premios Mortier Next Generation en marzo de 2027

El director del concurso internacional Ring Award, Heinz Weyringer, Albrecht Thiemann - TEATRO REAL

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real acogerá, el 6 de marzo del próximo año, la entrega de los premios Mortier Next Generation, galardones que se conceden cada dos años para apoyar proyectos de artistas vinculados al mundo de la lírica que se encuentran al principio de su carrera.

Así, el premio está dotado con 30.000 euros e incluye una o varias becas en el Instituto de Estudios Avanzados de Berlín, centro que reúne cada año, por un periodo máximo de diez meses, a científicos y artistas de todos los lugares del mundo.

Estos artistas desarrollan un proyecto de su elección en convivencia con profesionales de distintos contextos académicos --compositores, escritores, periodistas, directores de cine o de teatro, o diplomáticos--.

Al concurso, que acepta candidaturas para la edición de 2026 hasta el próximo 30 de octubre de 2026, se pueden presentar personas menores de 35 años y que aporten una descripción del proyecto que exponga el concepto y la viabilidad del mismo.

Además, deben presentar de fotografías, bocetos, vídeos o materiales similares y el texto no deberá superar los 6.000 caracteres.

El jurado, compuesto por artistas independientes de distintas disciplinas y el director artístico de la institución donde tendrá lugar la entrega de los premios --en este caso, Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real-- dará a conocer el nombre de los premiados en el mes de diciembre de este año.

Creados en 2014, por el director del concurso internacional Ring Award, Heinz Weyringer, y el entonces redactor jefe de la revista de música alemana, Albrecht Thiemann, los Premios Gerard Mortier nacieron con el fin de reconocer a aquellos profesionales del mundo de la ópera que con su trabajo contribuyen a la modernización del género y de sus instituciones.